Grande Guerra | Lega | visita Sacrario è lezione morale

In Gomorra 4 anche i fantasmi parlano e la Grande Guerra si avvicina : anticipazioni 26 aprile : I Capaccio muovono le nuove pedine di Gomorra 4 e in vista del finale di stagione della prossima settimana non poteva essere altrimenti. Quelli che andranno in onda questa sera sono due episodi destinati a rimanere nella storia della serie e non solo per quello che succederà ma anche per l'intensità con cui tutto si susseguirà lasciando il pubblico senza fiato. Non c'è scampo, non c'è un errore, gli episodi 9 e 10 saranno perfetti negli ...