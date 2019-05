Grande Fratello | il figlio di Kikó Nalli su Ambra | ' Vuole solo farsi pubblicità'

Blastingnews

(Di venerdì 3 maggio 2019) Sin dai primi giorni all'interno della casa, è scattata la scintilla tra Kikò, ex marito della conosciutissima ed esuberante Tina Cipollari con cui ha tre figli e la professoressa. La donna, ha dovuto abbandonare la casa presto in quanto eliminata dal televoto. Uscita dalla casa, non ha negato il fatto che Kikò le mancava davvero tanto e lo stesso ha detto l'ex marito della Cipollari che pochi giorni fa, prima della diretta le ha scritto una lunghissima lettera piena di parole bellissime ed intense. Le frasi hanno fatto breccia nel cuore diche ha addirittura deciso di troncare su due piedi la sua conoscenza - o forse già storia - con un altro uomo. Lunedì sera, la professoressa ha avuto la possibilità di entrare nella casa per salutare Kikò. Quello che però doveva essere un semplice saluto, si è trasformato in una vera e propria dichiarazione d'amore. L'incontro si è ...

