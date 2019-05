Grande Fratello 16 | Serena Rutelli pensa alla lettera della madre biologica

Grande Fratello 16 : il bacio tra Cristian Imparato e Michael Terlizzi (video) : Nelle scorse ore, il legame tra Michael Terlizzi e Cristian Imparato è finito, ancora una volta, sotto la lente d'ingrandimento degli abitanti della casa del 'Grande Fratello'. I due amici, che si sono ripromessi di trascorrere una vacanza assieme lontano dagli occhi indiscreti delle telecamere, si sono lanciati in un bacio a stampo, che ha avuto l'approvazione entusiasta di Mila e Serena.prosegui la letturaGrande Fratello 16: il bacio tra ...

Francesca De Andrè, oggi pomeriggio, si è confidata, a lungo, con Gennaro Lillio sulla sua relazione con Giorgio, ufficializzata, qualche mese fa, a 'Pomeriggio 5':

Grande Fratello - il figlio di Kikó Nalli su Ambra : 'Vuole solo farsi pubblicità' : Sin dai primi giorni all'interno della casa, è scattata la scintilla tra Kikò Nalli, ex marito della conosciutissima ed esuberante Tina Cipollari con cui ha tre figli e la professoressa Ambra. La donna, ha dovuto abbandonare la casa presto in quanto eliminata dal televoto. Uscita dalla casa, non ha negato il fatto che Kikò le mancava davvero tanto e lo stesso ha detto l'ex marito della Cipollari che pochi giorni fa, prima della diretta le ha ...

La presenza di Guendalina Canessa nella casa sta dando già i suoi frutti. E' di ieri sera l'importante rivelazione fatta dalla show girl riguardo all'orientamento sessuale del concorrente Michael Terlizzi durante una conversazione con l'ex cantante di Io Canto Cristian Imparato. Già dall'inizio del

Grande Fratello Vip - Alessia Marcuzzi sarà la nuova conduttrice? - : La decisione di Ilary Blasi di abbandonare il mondo della conduzione di simili show ha sorpreso un po' tutti: la presentatrice romana era l'indiziata […]

Grande Fratello - Mila Suarez show sotto la doccia - il resto dei concorrenti al limite : La concorrente del Grande Fratello Mila Suarez non smette di far parlare di sè e di attirare critiche. Questa volta a farla entrare nel mirino del resto dei concorrenti ci sarebbero le docce lunghissime che la soubrette marocchina fa quotidianamente. In particolare sono stati Valentina Vignali e Cri

Barbara Palombelli : «È stato lo psichiatra a consigliarci di mandare Serena al Grande Fratello» : La giornalista al Costanzo show confessa che lei il marito sono stati aiutati da uno specialista per accettare la partecipazione della figlia adottiva Serena al reality

Grande Fratello - Michael Terlizzi bacia sulla bocca Cristian Imparato : la scena virale sui social : Michael Terlizzi e Cristian Imparato hanno risolto le loro questioni legate alla convinzione da parte dell'ex vincitore di Io canto che il figlio di Franco Terlizzi fosse omosessuale e negli ultimi ...

Ce l'ha detto lo psichiatra! Barbara Palombelli sul Grande Fratello della figlia Serena : “Mio marito Francesco Rutelli era contrario alla partecipazione di Serena al Grande Fratello. Abbiamo chiesto l’aiuto dello psichiatra”. Barbara Palombelli torna a parlare della partecipazione della figlia Serena al reality di Canale 5, nel salotto del Maurizio Costanzo Show. La scelta della ragazza non è stata ben accolta in famiglia: il padre ha cercato di convincerla a cambiare idea, la madre al contrario ha scelto di appoggiarla, ...