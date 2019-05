Governare l’economia 4 0 | innovazione | occupazione e produttività

leggioggi

(Di venerdì 3 maggio 2019) Nell’ultimo decennio la maggiore integrazione dei mercati, nonché i processi di ristrutturazione dell’industria, hanno spinto la partecipazione di molte imprese europee a catene globali del valore, delocalizzando fasi produttive in paesi emergenti nei settori ad intenso utilizzo della mano d’opera, con conseguente riduzione della quota del lavoro nei comparti labor intensive. Questo processo di delocalizzazione, o offshoring, nei prossimi anni potrebbe vedere una inversione di tendenza attraverso un rimpatrio anche parziale della produzione, o reshoring.ECONOMIA 4.0: DELOCALIZZAZIONE E CATENE GLOBALI DEL VALOREIl subentro delle tecnologie d’avanguardia, e della crescenteche ne consegue, potrebbe infatti attivare un processo opposto, attraverso il rientro di fasi produttive e il riposizionamento verso produzioni innovative e di qualità, che auspicherebbe una ...

