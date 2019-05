Gomorra 4 | è una carneficina | Genny uccide Patrizia | morti Levante e Mickey

Gomorra 4 il finale - chi è 'o Maestrale : per una teoria fantasiosa è Fru dei The Jackal : È iniziato il conto alla rovescia per il finale di Gomorra 4, la serie tv di Sky liberamente tratta dal best seller di Roberto Saviano, iniziata nel 2014 e diventata in pochi anni un cult, visto in 170 paesi e apprezzato da pubblico e critica. Venerdì 3 maggio andranno in onda gli ultimi due episodi, l'undicesimo e il dodicesimo della quarta stagione. Il pubblico, dopo il finale, dovrà prendersi una lunga pausa da Gomorra, visto che la quinta ...