Gomorra 4 Anticipazioni 3 maggio | chi morirà? I pronostici | finale di stagione

Gomorra 4 - anticipazioni il finale di stagione : Genny torna in azione : La lotta per il controllo del territorio raggiunge il suo culmine con Mickey che deve decidere con chi schierarsi (il dilemma è se scegliere la famiglia o la donna che ama) e Genny che è costretto a tornare in azione per riprendersi ciò che è suo: sono queste le premesse del gran finale di Gomorra 4. La serie con gli episodi 11 e 12 in onda su Sky Atlantic e Sky Cinema alle 21,15 arriva alla conclusione. In occasione del finale di Gomorra – ...

Gomorra 4 - anticipazioni sesta ed ultima puntata : la conquista di Secondigliano : Il prossimo venerdì 3 maggio, in prima visione su Sky atlantic alle ore 21:15 verranno trasmessi gli episodi 11 e 12 della quarta stagione di Gomorra, la serie tv ispirata al romanzo dello scrittore napoletano Roberto Saviano. Le avventure degli amati personaggi della serie tv giungeranno a conclusione con la trasmissione del sesto ed ultimo episodio di questa quarta stagione. Nel corso di questi ultimi due episodi ci sarà una vera e propria ...

Gomorra 4 - anticipazioni : il clan è sotto l’attacco : Il clan di Forcella è sotto attacco, ma Patrizia ha scoperto chi c’è dietro l’innegabile serie di problemi: la guerra è alle porte in Gomorra 4. In onda gli episodi 9 e 10 venerdì 26 aprile alle 21.15 su Sky Atlantic e Sky Cinema Uno della serie ispirata al libro omonimo di Roberto Saviano. All’interno del clan di Forcella la situazione si fa sempre più complicata: con la morte di Valerio (Loris De Luna), Enzo e i suoi diventano ...

