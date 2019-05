Golf | European Tour 2019 | Wu Ashun svetta al termine dei primi due round del Volvo China

Golf - European Tour 2019 : un terzetto al comando del Volvo China Open dopo la prima giornata - molto indietro gli italiani : prima giornata decisamente negativa per la spedizione azzurra al Volvo China Open 2019, torneo dello European Tour che si disputa sul par 72 del Genzon Golf Course di Shenzhen, in Cina. La classifica provvisoria dopo le prime diciotto buche vede al comando con lo score di -7 un terzetto composto dallo statunitense David Lipsky, uno dei giocatori più continui in questa prima parte di stagione come dimostra la nona posizione nella Race to Dubai, ...

Golf - European Tour 2019 : quartetto italiano con Andrea Pavan e Guido Migliozzi al Volvo China Open di Shenzhen : L’European Tour si trasferisce, per questa settimana, a Shenzhen, per il Volvo China Open. Si tratta di un torneo che è nato nel 1995 come parte del circuito asiatico, ed è poi entrato a far parte prima dell’OneAsia Tour e poi anche di quello europeo nel 2004. In questa seconda era sono stati due i vincitori cinesi, Ashun Wu e Haotong Li, mentre ha trionfato per due volte (2014 e 2017) solo il francese Alexander Lévy. L’ultimo ...

Golf - European Tour 2019 : Erik van Rooyen chiude il terzo giro del Trophée Hassan II al comando - Andrea Pavan 21°. Cala Guido Migliozzi : Alla conclusione del terzo giro del Trophée Hassan II, torneo dell’European Tour in corso di svolgimento a Rabat, al comando c’è il sudafricano Erik van Rooyen. Il suo ottimo giro in 68 colpi gli consente di volare in testa con uno score complessivo di -8 e di porsi, dunque, alla caccia del primo trionfo sul circuito europeo in carriera. Al suo inseguimento c’è lo spagnolo Jorge Campillo (-7), mentre si colloca in terza ...

Golf - European Tour 2019 : David Lipsky e Sean Crocker al comando del Trophée Hassan II - Guido Migliozzi settimo dopo il secondo giro : Si è concluso anche il secondo giro sul par 73 del Red Course del Royal Golf Dar Es Salam di Rabat, in Marocco, dove è in corso di svolgimento il Trophée Hassan II 2019, appuntamento che segna la ripresa dello European Tour dopo la lunga pausa dedicata all’Augusta Masters. Il vento ha complicato le condizioni di gioco e alzato significativamente gli score dei Golfisti presenti, tra i quali non spiccano nomi di primo piano della scena ...

Golf - European Tour 2019 : Jordan Smith chiude in testa il primo giro al Trophée Hassan II. Sesto Edoardo Molinari : E’ Jordan Smith il leader del primo giro al Trophée Hassan II, che si disputa sul Red Course del Royal Golf Dar Es Salam di Rabat, in Marocco. Su questo par 73 l’inglese, numero 15 del suo Paese, 132 del mondo e vincitore del Porsche European Open (suo unico torneo dell’European Tour) e nono al PGA Championship nel 2017, guida con uno score di -7, senz’alcun bogey e con sette birdie. Al secondo posto si collocano, ...

Golf - European Tour 2019 : torna in Marocco il circuito continentale. Otto italiani alla caccia del Trophée Hassan II vinto da Edoardo Molinari nel 2017 : La storia del Trophée Hassan II (il cui nome viene spesso proposto secondo grafia inglese, come Hassan II Trophy) ha qualche aspetto particolare. Per prima cosa, non è sempre stato un evento inserito all’interno di qualche Tour, dal 1971 fino al 2008 è rimasto torneo non ufficiale. Vijay Singh ha messo a segno in Marocco una delle sue prime affermazioni, nel 1991, poi sono arrivate anche le vittorie di Nick Price, Colin Montgomerie, ...

Golf : Guido Migliozzi migliore del mese di marzo sull’European Tour : Non è passato neppure un anno dall’approdo ufficiale sull’European Tour, ma Guido Migliozzi ha già impressionato addetti ai lavori e pubblico con i suoi rapidi progressi. In particolare, il vicentino è stato votato come migliore del mese di marzo sul circuito continentale. Si tratta di un riconoscimento non di poco conto, soprattutto considerando che è arrivato con ampie percentuali rispetto a gente particolarmente quotata, come lo ...

Golf - European Tour 2019 : finale clamoroso all’Hero Indian Open - Stephen Gallacher fa suo il torneo : Succede di tutto nell’ultimo giro dell’Hero Indian Open di Nuova Delhi: l’americano Julian Suri e l’inglese Callum Shinkwin buttano via la vittoria finale con giri in +5 e +6 che li relegano in quarta e sesta posizione, rispettivamente a -6 e -5. Chi raccoglie l’occasione buona è Stephen Gallacher, che trova un giro in -1 e conclude, complessivamente, in -9, con la perla del birdie all’ultima buca che gli ...

Golf - European Tour 2019 : Julian Suri e Callum Shinkwin in testa all’Hero Indian Open dopo il terzo giro - Lorenzo Gagli (15°) rimane in quota : Situazione ancora decisamente aperta dopo la conclusione del terzo giro sul par 72 del DFL Golf&Country Club di Nuova Delhi, dove è in corso di svolgimento l’Hero Indian Open 2019, torneo dello European Tour caratterizzato dalle numerose assenze vista la contemporaneità con il WGC-Dell Technologies Match Play. Lo statunitense Julian Suri ha clamorosamente gettato al vento il vantaggio costruito nelle prime due giornate con uno ...

Golf - European Tour 2019 : Julian Suri guida la leaderboard dell’Hero Indian Open. Risale Lorenzo Gagli : La finestra orientale dell’European Tour continua con il seconro round dell’Hero Indian Open (montepremi 1,75 milioni di dollari). L’evento, in collaborazione con l’Asian Tour, si svolge sul percorso par 72 del DFL Golf and Country Club di New Dehli (India) e vede al comando dopo le prime due tornate Julian Suri. L’americano guida con lo score di -10 (134 colpi) e grazie al -5 di giornata vanta due lunghezze di ...

Golf - European Tour 2019 : Stephen Gallagher e Julian Suri in testa nell’Hero Indian Open. Edoardo Molinari buon 7° : Continua la finestra orientale per l’European Tour. I Golfisti del circuito del Vecchio Continente si sfidano in India per aggiudicarsi l’Hero Indian Open (montepremi 1,75 milioni di dollari). L’evento, in collaborazione con l’Asian Tour, si svolge sul percorso par 72 del DFL Golf and Country Club di New Dehli (India) e vede al comando dopo il primo round la coppia composta dallo scozzese Stephen Gallagher e dallo ...

Golf - European Tour 2019 : all’Hero Indian Open cinque italiani in cerca di gloria. Curiosità per Victor Dubuisson : Prima di entrare nel giro dell’European Tour nel 2014, l’Indian Open (dal 2005 sponsorizzato da Hero) ha avuto vari vincitori di rilievo: l’australiano Peter Thomson, cinque volte vincitore dell’Open Championship, in due delle sue prime tre edizioni (1964 e 1966), l’americano Payne Stewart nel 1981 (due US Open e un PGA Championship), e più di recente il thailandese Thongchai Jaidee (2001), il cinese Liang Wen-Chong ...

Golf - European Tour 2019 : Scott Hend completa la rimonta e si aggiudica il Maybank Championship al playoff contro Nacho Elvira : Un epilogo avvincente e ricco di colpi di scena quello vissuto sul Saujana Golf&Country Club di Kuala Lumpur (Malesia) per il Maybank Championship 2019. Lo spagnolo Nacho Elvira e l’australiano Scott Hend hanno dato vita ad uno spettacolare testa a testa concluso in favore del secondo soltanto alla prima buca del playoff. Il 45enne nato a Townsville ha conquistato il terzo successo in carriera sullo European Tour, il secondo allo ...

Golf - European Tour 2019 : Nacho Elvira vola in vetta nel Maybank Championship : Il Maybank Championship (montepremi 3 milioni di dollari) continua senza intoppi verso la naturale conclusione domenicale. Al termine dei primi tre round troviamo al comando Nacho Elvira. Sul percorso par 72 del Saujana Golf Club di Kuala Lumpur (Malesia) lo spagnolo mette a segno un ottimo -6 di giornata balzando ad un complessivo score di -13 (203 colpi). -11 e seconda posizione momentanea per l’americano David Lipsky, mentre chiudono ...