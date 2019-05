Giro d’Italia 2019 – Valverde ci sarà? L’annuncio ufficiale del Team Movistar

sportfair

(Di venerdì 3 maggio 2019) Ilha annunciato il forfait di Alejandroald’Italia: il campione del mondo di ciclismo salta la Corsa Rosa Tutti gli appassionati di ciclismo attendono con ansia l’inizio dell’edizionedeld’Italia: nella prima grande corsa a tappe dell’anno, tantissimi corridori si sfideranno per la vittoria del Trofeo Infinito. I tifosi spagnoli non vedevano l’ora di vedere il campione del mondo in carica, Alejandro Valvere, battagliare con Vincenzo Nibali e gli altri ciclisti, ma proprio questa mattina laha confermato il suo forfait.La notizia era già nell’aria, ma oggi ildel ciclista spagnolo ha confermato chenonal via della Corsa Rosa a causa di un problema fisico di cui soffre dalla caduta in allenamento prima della Liegi-Bastogne-Liegi. Il murciano non è riuscito a ...

giroditalia : #Giro d'Italia 102 - Trofeo Senza Fine awaits the GC main contenders >>> - giroditalia : Save the Children e #Giro d’Italia insieme per dire “Stop alla guerra sui bambini” in occasione del Centenario dell… - Sberl1983 : RT @OA_Sport: #Ciclismo, Alejandro #Valverde rinuncia al Giro d'Italia! Fatale per lui la caduta alla Liegi-Bastogne-Liegi -