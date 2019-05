Giro d’Italia 2019 | tutti gli sponsor della Corsa Rosa | le migliori aziende del Bel Paese

oasport

(Di venerdì 3 maggio 2019) Ild’Italia rappresenta una vetrina importante per diverseche hanno deciso di dare fiducia allaper entrare nelle case digli italiani promuovendo i propri prodotti e servizi. Ben 59 partner commerciali sosterranno a vario titolo la prestigiosaa tappe che si disputerà da sabato 11 maggio (via da Bologna con una cronometro individuale) a domenica 2 giugno (altra prova contro il tempo a Verona).Partiamo daglidi maglia: Enel per la(classifica generale), Banca Mediolanum per l’azzurra (classifica degli scalatori), Segafredo Zanetti per la ciclamino (classifica a punti), Eurospin per quella bianca (classifica giovani). Energia, banche, caffè e distribuzione organizzata per le varie casacche ma tra i topci sono anche NamedSport per i vincitori di tappa e ACI/Sara Assicurazioni per l’ultimo chilometro. Di ...

