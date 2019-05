Giovanili Napoli – Cioffi | Umile e Labriola pronti per il finale di stagione

forzazzurri

(Di venerdì 3 maggio 2019)Focus sulle formazionidella SSC. I baby azzurri impegnati nei tornei di Serie A-B. Il quadro dei match deldi– Buone possibilità per i nostri giovani di poter vincere le competizioni soprattutto per gli Under 15 che, vincendo il girone, hanno dimostrato di avere la grinta giusta.Under 17 I ragazzi della formazione Under 17 hanno terminato laal secondo posto, a nove punti dalla Roma. Con questo piazzamento potranno accedere direttamente ai quarti didove potranno sfidare la Fiorentina. Il match sarà andata e ritorno, prima a Firenze. Il risultato di perfetta parità determinerebbe il passaggio delin quanto gli azzurrini vantano un miglior punteggio. Le gare si giocheranno il 19 ed il 26 maggio. Il capocannoniere azzurro è Valerio, secondo classificato con 13 gol.Under 16 Il ...

