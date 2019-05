Giornata mondiale libertà stampa | Report rappresenta Italia

Il 5 Maggio la Giornata mondiale della Risata : il riso abbonda sulla bocca degli amanti : In occasione della Giornata Mondiale della Risata, che ricorre ogni prima domenica di Maggio, Ticket to Love, la campagna dedicata al benessere sessuale di IBSA Farmaceutici Italia, esalta i benefici che derivano dalla buona attività sessuale, tra i quali, appunto, la Risata. “Il riso è una attività tipicamente umana. Noi non mostriamo i denti per dimostrarci aggressivi, ma per comunicare proprio il contrario. Ridere serve ad abbassare le ...

Sanità : Giornata mondiale igiene mani - al Giglio di Cefalù video con personale sanitario : Palermo, 3 mag. (AdnKronos) - “Per un mondo diverso senza sporco e batteri, agite dottori e infermieri!". La Fondazione Giglio di Cefalù, in Sicilia, con la rielaborazione del testo di “Una vita in vacanza” de “Lo Stato Sociale” e un video, che vede protagonisti il personale sanitario e non, impegna

Oggi si celebra la Giornata mondiale della libertà di stampa - : Il 3 maggio si celebra la 26esima edizione dell'evento istituito dalle Nazioni Unite nel 1993. Il tema di quest'anno si concentra sul rapporto tra media e democrazia

F1 Classifica Mondiale costruttori 2019 : la graduatoria agGiornata. Mercedes a +74 sulla Ferrari : Il Mondiale F1 si disputa dal 17 marzo al 1° dicembre, sono previsti 21 Gran Premi in una stagione davvero molto ricca e avvincente che si preannuncia altamente spettacolare e avvincente. Mercedes, Ferrari e Red Bull sono in teoria le tre scuderie che dovrebbero lottare per il titolo iridato: le Frecce d’Argento partono con i favori del pronostico per confermarsi sul trono grazie alle prestazioni di Lewis Hamilton e Valtteri Bottas, le ...

F1 Classifica Mondiale piloti 2019 : la graduatoria agGiornata. Bottas al comando - +1 su Hamilton. Ferrari lontanissime : Il Mondiale F1 si disputa dal 17 marzo al 1° dicembre, sono previsti 21 Gran Premi in una stagione davvero molto ricca e avvincente che si preannuncia altamente spettacolare e avvincente. Lewis Hamilton si presenta da Campione del Mondo in carica e al volante della Mercedes andrà a caccia del sesto titolo iridato della carriera, Sebastian Vettel sarà il grande contendente del britannico: il pilota della Ferrari vuole finalmente consacrarsi con ...

Sostenibilità - Giornata mondiale del Tonno : Bolton Food (Rio Mare) raggiunge nuovi traguardi : In occasione della Giornata Mondiale del Tonno, Bolton Food (Rio Mare) – leader nel mercato del Tonno in scatola in Italia e in Europa – da sempre impegnata per la tutela dell’ambiente, presenta i nuovi traguardi raggiunti sulla “giusta rotta” che porta verso l’obiettivo di approvvigionamento 100% sostenibile. Solo nell’ultimo anno, Bolton Food (Rio Mare) è passata dal 12,9% al 18% di Tonno certificato MSC (Marine Stewardship ...

Guardiagrele festeggia la Giornata mondiale della Croce Rossa : ... infatti, è un'anticipazione della Giornata Mondiale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa, un momento di festa dedicato ai 17 milioni di volontari in tutto il mondo, dei quali 150 mila in Italia,...

Tumore ovarico - l’8 maggio è la Giornata mondiale : Bologna si illumina di azzurro contro il killer silenzioso : Quasi 50 mila: è il numero di italiane che in questo momento convivono con un Tumore dell’ovaio. Un Tumore subdolo, di cui non si parla abbastanza; è la malattia tumorale femminile meno conosciuta, più sottostimata, ma anche la più letale: in Italia lo scorso anno sono stati diagnosticati 5.200 nuovi casi e solo il 39% delle pazienti colpite sopravvive a 5 anni dalla diagnosi (dati AIOM). Una malattia dai sintomi vaghi: la diagnosi precoce ...