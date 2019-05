Giornata mondiale della libertà di stampa | il presidente Mattarella | “Sostenere i

Domenica la Giornata mondiale della risata per la pace nel mondo : Inoltre, lo Yoga della risata favorisce le relazioni, riconosciute dalla stessa scienza come imprescindibili per la felicità.

A Sassari la “Giornata mondiale per l’igiene delle mani” : Le mani costituiscono un veicolo straordinario di trasmissione di microrganismi, da una persona all’altra e dall’ambiente circostante. Lavarsi le mani quando sono visibilmente sporche, quando si entra in contatto con superfici sporche e potenzialmente contaminate come i servizi igienici, i mezzi pubblici, prima e dopo i pasti, prima e dopo aver visitato un malato, rappresenta una semplice regola per proteggere con serenità la propria e ...

Giornata mondiale dell’errore - a Bologna torna l’Error Day : “Venite e sbagliatevi tutti” : A Bologna è tempo di Error Day, ovvero la Giornata mondiale dell’errore che quest’anno ha come tema l’educazione. “l’Errore è parte della nostra condizione umana, non un limite momentaneo superabile una volta per tutte, ma un ineludibile risvolto dell’esistenza. Il vagare, che ci vede impegnati per tutta la vita nel compito di diventare esseri umani, ci mostra l’Errore insito in questa ricerca, che non ha mai nulla di garantito ...

Giornata mondiale libertà stampa - Report rappresenta Italia : Sarà Report a rappresentare l'Italia nello spot che l'European Broadcasting Union ha prodotto in occasione della Giornata mondiale della libertà di stampa, che ricorre proprio oggi, 3 maggio. La trasmissione d'inchiesta di Rai3, portata al successo da Milena Gabanelli e attualmente condotta da Sigfrido Ranucci, è stata scelta come simbolo per la sua fedeltà, che dura da più di 20 anni, alla mission del servizio pubblico, del giornalismo ...

Il 5 Maggio la Giornata mondiale della Risata : il riso abbonda sulla bocca degli amanti : In occasione della Giornata Mondiale della Risata, che ricorre ogni prima domenica di Maggio, Ticket to Love, la campagna dedicata al benessere sessuale di IBSA Farmaceutici Italia, esalta i benefici che derivano dalla buona attività sessuale, tra i quali, appunto, la Risata. “Il riso è una attività tipicamente umana. Noi non mostriamo i denti per dimostrarci aggressivi, ma per comunicare proprio il contrario. Ridere serve ad abbassare le ...

Sanità : Giornata mondiale igiene mani - al Giglio di Cefalù video con personale sanitario : Palermo, 3 mag. (AdnKronos) - “Per un mondo diverso senza sporco e batteri, agite dottori e infermieri!". La Fondazione Giglio di Cefalù, in Sicilia, con la rielaborazione del testo di “Una vita in vacanza” de “Lo Stato Sociale” e un video, che vede protagonisti il personale sanitario e non, impegna

Oggi si celebra la Giornata mondiale della libertà di stampa - : Il 3 maggio si celebra la 26esima edizione dell'evento istituito dalle Nazioni Unite nel 1993. Il tema di quest'anno si concentra sul rapporto tra media e democrazia

F1 Classifica Mondiale costruttori 2019 : la graduatoria agGiornata. Mercedes a +74 sulla Ferrari : Il Mondiale F1 si disputa dal 17 marzo al 1° dicembre, sono previsti 21 Gran Premi in una stagione davvero molto ricca e avvincente che si preannuncia altamente spettacolare e avvincente. Mercedes, Ferrari e Red Bull sono in teoria le tre scuderie che dovrebbero lottare per il titolo iridato: le Frecce d’Argento partono con i favori del pronostico per confermarsi sul trono grazie alle prestazioni di Lewis Hamilton e Valtteri Bottas, le ...

F1 Classifica Mondiale piloti 2019 : la graduatoria agGiornata. Bottas al comando - +1 su Hamilton. Ferrari lontanissime : Il Mondiale F1 si disputa dal 17 marzo al 1° dicembre, sono previsti 21 Gran Premi in una stagione davvero molto ricca e avvincente che si preannuncia altamente spettacolare e avvincente. Lewis Hamilton si presenta da Campione del Mondo in carica e al volante della Mercedes andrà a caccia del sesto titolo iridato della carriera, Sebastian Vettel sarà il grande contendente del britannico: il pilota della Ferrari vuole finalmente consacrarsi con ...

Sostenibilità - Giornata mondiale del Tonno : Bolton Food (Rio Mare) raggiunge nuovi traguardi : In occasione della Giornata Mondiale del Tonno, Bolton Food (Rio Mare) – leader nel mercato del Tonno in scatola in Italia e in Europa – da sempre impegnata per la tutela dell’ambiente, presenta i nuovi traguardi raggiunti sulla “giusta rotta” che porta verso l’obiettivo di approvvigionamento 100% sostenibile. Solo nell’ultimo anno, Bolton Food (Rio Mare) è passata dal 12,9% al 18% di Tonno certificato MSC (Marine Stewardship ...

Guardiagrele festeggia la Giornata mondiale della Croce Rossa : ... infatti, è un'anticipazione della Giornata Mondiale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa, un momento di festa dedicato ai 17 milioni di volontari in tutto il mondo, dei quali 150 mila in Italia,...

F1 Classifica Mondiale costruttori 2019 : la graduatoria agGiornata. Mercedes a +74 sulla Ferrari : Il Mondiale F1 si disputa dal 17 marzo al 1° dicembre, sono previsti 21 Gran Premi in una stagione davvero molto ricca e avvincente che si preannuncia altamente spettacolare e avvincente. Mercedes, Ferrari e Red Bull sono in teoria le tre scuderie che dovrebbero lottare per il titolo iridato: le Frecce d’Argento partono con i favori del pronostico per confermarsi sul trono grazie alle prestazioni di Lewis Hamilton e Valtteri Bottas, le ...

F1 Classifica Mondiale piloti 2019 : la graduatoria agGiornata. Bottas al comando - +1 su Hamilton. Ferrari lontanissime : Il Mondiale F1 si disputa dal 17 marzo al 1° dicembre, sono previsti 21 Gran Premi in una stagione davvero molto ricca e avvincente che si preannuncia altamente spettacolare e avvincente. Lewis Hamilton si presenta da Campione del Mondo in carica e al volante della Mercedes andrà a caccia del sesto titolo iridato della carriera, Sebastian Vettel sarà il grande contendente del britannico: il pilota della Ferrari vuole finalmente consacrarsi con ...

F1 Classifica Mondiale costruttori 2019 : la graduatoria agGiornata. Mercedes a +74 sulla Ferrari : Il Mondiale F1 si disputa dal 17 marzo al 1° dicembre, sono previsti 21 Gran Premi in una stagione davvero molto ricca e avvincente che si preannuncia altamente spettacolare e avvincente. Mercedes, Ferrari e Red Bull sono in teoria le tre scuderie che dovrebbero lottare per il titolo iridato: le Frecce d’Argento partono con i favori del pronostico per confermarsi sul trono grazie alle prestazioni di Lewis Hamilton e Valtteri Bottas, le ...