Gilet gialli | poliziotto lancia un blocco di pietra contro i dimostranti | il video

Gilet gialli - il ministro dell’Interno annuncia : “Attaccato ospedale a Parigi”. Ma è falso. Opposizioni : “Si dimetta” : Il ministro dell’Interno francese Christophe Castaner è sotto accusa per aver dichiarato che, durante la manifestazione del primo maggio a Parigi, un gruppo di Gilet gialli stava attaccando l’ospedale della Pitié-Salpetriere. La versione dei fatti è stata fornita ai media sia attraverso il suo conto Twitter, ma anche annunciata dallo stesso ministro ai microfoni dei cronisti. L’informazione poche ore dopo è però stata smentita ...

Primo maggio - scontri a Parigi : in piazza black bloc e Gilet gialli - 200 fermi : Tensione a Parigi durante il corteo per il Primo maggio . scontri e ormai abituali scene di guerriglia hanno preceduto a Montparnasse la partenza del corteo dei sindacati al quale si sono unite ...

Gilet gialli in corteo a Parigi per il primo maggio : scontri e oltre 160 persone fermate : Parigi - scontri e ormai abituali scene di guerriglia hanno preceduto a Montparnasse la partenza del corteo dei sindacati al quale si sono unite diverse centinaia di Gilet gialli per il 1 maggio. ...

Gilet gialli in corteo a Parigi per il primo maggio : scontri e oltre 160 persone fermate : scontri e ormai abituali scene di guerriglia hanno preceduto a Montparnasse la partenza del corteo dei sindacati al quale si sono unite diverse centinaia di Gilet gialli per il 1 maggio....

Il cantante Francis Lalanne annuncia la lista dei Gilet gialli : 'Rivolta attraverso il voto' : Ha precisato che la scelta dei componenti della lista non è stata facile 'perché ci vogliono persone che sappiano resistere: stiamo entrando in un mondo molto duro'. Lalanne, 61 anni, che proviene da ...

Il cantante Francis Lalanne annuncia la lista dei Gilet gialli alle Europee : Ha precisato che la scelta dei componenti della lista non è stata facile 'perché ci vogliono persone che sappiano resistere: stiamo entrando in un mondo molto duro'. Lalanne, 61 anni, che proviene da ...

Gilet gialli - scontri a Strasburgo : diversi feriti : «diversi feriti» si registrano a Strasburgo, dove una manifestazione dei Gilet gialli è stata respinta a più riprese dalla polizia che impediva l'accesso alle strade che...

Manifestazione dei Gileti gialli : cinque feriti a Strasburgo : Arrivano notizie da Strasburgo, dove l'ennesima giornata di tensione sociale organizzata dai gilet gialli sembra aver causato caos e scompiglio.cinque, mentre scriviamo, risultano essere le persone tratte in arresto. Alcuni media francesi, a onor del vero, registrano la presenza di alcuni feriti, ma le conseguenze riportate dopo la Manifestazione non dovrebbero essere ascrivibili a contatti con le forze dell'ordine transalpine. Le stesse che si ...

Gilet gialli in piazza : disordini a Strasburgo - diversi feriti : "diversi feriti" si registrano a Strasburgo , dove una manifestazione dei Gilet gialli è stata respinta a più riprese dalla polizia che impediva l'accesso alle strade che conducono alle istituzioni ...

Ancora scontri a Parigi : feriti a Strasburgo nella manifestazione dei Gilet Gialli : Dopo lo sconvolgente incendio che ha distrutto parte di Notre Dame, Parigi continua a far parlare di sé per fatti di cronaca allarmanti. Questa volta sono i Gilet Gialli a creare scompiglio nella capitale francese e non solo. nella giornata di oggi, sabato 27 aprile, era prevista la mobilitazione numero 24 dei manifestanti ormai famosi in tutto il mondo. Le città protagoniste risultano essere Parigi e Strasburgo per la manifestazione che è stata ...

La "Marcia sui media" dei Gilet gialli a Parigi è un flop. Diversi feriti a Strasburgo : "Diversi feriti" a Strasburgo, almeno 3 persone arrestate, sassi, razzi e fumogeni in tutta Francia. I gilet gialli in piazza, secondo la prefettura, erano in totale 5.500, 2.600 dei quali a Parigi. Numeri in ribasso in questo 24°atto visto che la settimana scorsa scesero per le strade 9.600 jaunes. La "Marcia sui media" voluta dai gilet è stata un flop.A Strasburgo, dove gli scontri sono stati più violenti, un uomo è ...

Gilet gialli : Strasburgo - diversi feriti : ANSA, - PARIGI, 27 APR - "diversi feriti" si registrano a Strasburgo, dove una manifestazione dei Gilet gialli è stata respinta a più riprese dalla polizia che impediva l'accesso alle strade che ...

Gilet gialli - disordini a Strasburgo : 17.58 Due giorni dopo gli annunci di Macron percepiti come "blabla" senza impatto sulla vita quotidiana, i 'Gilet Gialli' tornano in piazza per il XXIV Atto della protesta. disordini a Strasburgo, centro della protesta, diverse persone sono rimaste ferite. Al corteo è stato impedito di entrare in alcune zone del centro storico e nei dintorni delle Istituzioni Europee. Nella sede dell'Europarlamento la polizia ha lanciato lacrimogeni per ...

Francia - continua la mobilitazione dei Gilet gialli : “Diversi feriti a Strasburgo - arrestate almeno tre persone” : Due giorni dopo gli annunci di Emmanuel Macron in risposta alla crisi sociale, i gilet gialli tornano a mobilitarsi nelle piazze di Francia per protestare stavolta contro quello che definiscono il “blabla” presidenziale. Una manifestazione che è diventata ormai un appuntamento fisso del sabato ma questa volta da Parigi l’attenzione si è concentrata su Strasburgo, dove si sono radunate centinaia di persone e dove si sono verificati ...