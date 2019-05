GIAMPIERO MUGHINI Juve contro tutti | per lui niente di nuovo | Ciao Darwin 2019

GIAMPIERO MUGHINI : curiosità e vita privata - chi è a Ciao Darwin 8 : Giampiero Mughini: curiosità e vita privata, chi è a Ciao Darwin 8 Durante la puntata di Ciao Darwin di stasera in onda su Canale 5, la squadra “Juve” affronterà quella dei “Tutti”. Il capitano della fazione juventina sarà il noto giornalista e scrittore Giampiero Mughini. Ecco la sua biografia e la vita privata. La carriera di Giampiero Mughini Giampiero Mughini, nasce a Catania il 16 Aprile 1941, da madre ...

GIAMPIERO MUGHINI - Matteo Salvini e la "meravigliosa" foto col mitra : "Chi è un autentico imbecille" : No, a Giampiero Mughini non sono mai piaciuti né la Lega né Matteo Salvini. Ma il giornalista non è vittima degli isterismi che hanno scosso, per esempio, Roberto Saviano. Isterismi che lo hanno portato a teorizzare che la foto col mitra di Salvini postata da Luca Morisi fosse una sorta di test per

Buon compleanno Papa Ratzinger - GIAMPIERO Mughini… : Buon compleanno Papa Ratzinger, Giampiero Mughini… …Margherita II di Danimarca, Corrado Orrico, Francesco Rais, Vittorio Messori, Roberto Poggiali, Alfredo Vito, Giovanni Consorte, Tiziana Parenti, Rafael Benitez, Rita Ghedini, Luca Pancalli, Danny Quinn, Paolo Negro, Irene Tinagli, Tonino Moscatt… Oggi 16 aprile compiono gli anni: Armando Tolloi, ex calciatore; Luigi Mascherpa, ex calciatore; Joseph Ratzinger, Papa emerito Benedetto XVI; Ileana ...

Inter - GIAMPIERO MUGHINI su Wanda : 'Hitler al suo cospetto se la farebbe sotto' : Il dibattito su Icardi non stenta a placarsi seppure il centravanti nerazzurro è tornato in gruppo appianando, almeno apparentemente, le conflittualità coi colleghi croati, con la dirigenza e con Mister Spalletti. Quasi due mesi fuori dai campi da gioco non sono roba da poco se a questo aggiungiamo il reale 'perché' di questo stop forzato ecco che la polemica insorge ancora prepotentemente. Il ginocchio di Maurito aveva l'ok dello staff medico ...

Taylor Mega insultata da GIAMPIERO MUGHINI in diretta - violentissimo sfogo : "Io put***ella? Come possiamo..." : Dopo lo scontro di fuoco tra Taylor Mega e Giampiero Mughini andato in onda durante la seconda puntata di Live - Non è la D'Urso, l'ex naufraga dell'Isola dei Famosi 2019 si è lasciata andare a un duro sfogo, postato sul suo profilo Instagram. "Festeggiare e farsi festeggiare l’8 Marzo e poi accetta

Taylor Mega risponde alle critiche di GIAMPIERO MUGHINI in diretta tv : A “Live non è la D’Urso “volano parole grosse tra Taylor Mega e Giampiero Mughini, che aveva criticato, in maniera molto dura quel gruppo di ragazzi che oggi amano definirsi influencer. “Io avevo fatto quattro chiacchiere su questa parola oggi molto usata, su questo personaggio simbolo che sarebbe l’influencer – spiega il giornalista – parola inglese, uomo o donna, uno che influenza i suoi contemporanei: noi; allora mi sono chiesto, qual è ...

Taylor Mega litiga in diretta tv con GIAMPIERO Mughini : Al programma” Live non è la D’Urso “volano parole grosse tra Taylor Mega e Giampiero Mughini, che aveva criticato, in maniera molto dura quel gruppo di ragazzi che oggi amano definirsi influencer. “Io avevo fatto quattro chiacchiere su questa parola oggi molto usata, su questo personaggio simbolo che sarebbe l’influencer – spiega il giornalista – parola inglese, uomo o donna, uno che influenza i suoi contemporanei: noi; allora mi sono chiesto, ...

Live-Non è la D'Urso - Taylor Mega sfregia GIAMPIERO Mughini? Finisce in disgrazia per la bionda : Nella puntata di Live - Non è la D'Urso di mercoledì 20 marzo è andato in onda lo scontro a viso aperto tra Taylor Mega e Giampiero Mughini. Il motivo? Il giornalista, giorni fa, in una lettera pubblicata su Dagospia aveva detto la sua sul fenomeno delle nuove influencer: "Chi diavolo siano questi e

L'influencer ed ex naufraga dell'Isola Taylor Mega contro GIAMPIERO MUGHINI : "Ti leggono grazie a me" : Su Instagram la lunga e piccata replica a una lettera pubblicata su Dagospia da Giampiero Mughini che criticava il fenomeno...

Taylor Mega - furia contro GIAMPIERO MUGHINI : «Ti leggono grazie a me. Fabrizio Corona massimo esponente della tua categoria» : Con un lungo post Taylor Mega, influencer ed ex naufraga all?Isola dei Famosi ha risposto su Instagram a una lettera di Giampiero Mughini scritta a Dagospia in cui parlava appunto delle nuove...

GIAMPIERO MUGHINI : 'Gli anti-allegriani che hanno tifato contro la Juve sono imbecilli' : Nessuno può mettere in dubbio la fede bianconera di Giampiero Mughini. A dispetto di tutto e contro tutti, il noto giornalista e scrittore sarà sempre a favore della Vecchia Signora, nel bene e nel male. Di conseguenza, è solo naturale per lui reagire con molta veemenza, per usare un eufemismo, al fatto che diversi supporter Juventini, durante la straordinaria rimonta del 12 marzo contro l'Atletico di Madrid, abbiano avuto l'ardire di tifare ...

GIAMPIERO MUGHINI scrive : 'Le influencer? Delle pu...nelle' - Taylor Mega non ci sta : La biondissima ex fiamma di Flavio Briatore nonché ex concorrente a L'Isola Dei Famosi 2019 Taylor Mega, è tornata a catalizzare l'attenzione mediatica, a seguito di alcune dichiarazioni rilasciate via social a margine del contenuto pruriginoso di una lettera scritta dal noto autore Giampiero Mughini. Nello specifico, l'ex isolana si è abbandonata ad un lungo sfogo, rilasciando per iscritto Delle parole tra le sue Instagram stories, alludendo al ...

Taylor Mega massacra GIAMPIERO MUGHINI : 'Oggi pure uno come Fabrizio Corona...' : Non si tira indietro, Taylor Mega , che ribatte colpo su colpo a Giampiero Mughini , il quale la aveva attaccata in una lettera pubblicata su Dagospia . Mughini, per la cronaca, non la aveva citata in modo esplicito ma era chiaro come si riferisse a lei: lo scrittore ha affermato di non avere grande stima delle 'influencer', bollando l'ex naufraga dell' Isola dei ...

GIAMPIERO MUGHINI su Di Maio : “Farà una brutta fine… è attaccato con la sputazza” : Giampiero Mughini azzarda su Luigi Di Maio e sul governo “Il governo è attaccato con la sputazza. I 5 Stelle andranno a precipitare ancora di più”. Giampiero Mughini, ospite di Myrta Merlino a L’aria che tira su La7, interviene a proposito degli ultimi sondaggi sul gradimento dei partiti che segnano una crescita della Lega di Matteo Salvini e un crollo del Movimento 5 … Continue reading Giampiero Mughini su Di Maio: ...