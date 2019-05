Giallo a Ponte Sisto | trovata morta lungo il Tevere un' atleta tunisina

Blastingnews

(Di venerdì 3 maggio 2019) Èa Roma. Ieri mattina, giovedì 2 maggio,la banchina del, all'altezza di, è stato riImen Chatbouri,37enne di origine, ex campionessa di eptatlon. Sembra che sul suo corpo non siano stati rinvenuti segni d'aggressione. Sul volto, però, come riportato anche dal Corriere della Sera, aveva una profonda contusione. Per ora, gli inquirenti, non escludono alcuna pista. Sarà l'autopsia in programma nei prossimi giorni a chiarire le cause della misteriosa morte.Il ritrovamento Imen Chatbouri, nata il 7 febbraio del 1982 in Tunisia, è stata risenza vita intorno alle 10:30 di ieri mattina, da una passante. La donna ha notato l'ex- vestita con una tuta da ginnastica e scarpe sportive - distesail selciato delpedonale che collega Trasa Campo de' Fiori, all'altezza deldei Vallati ed ha ...

