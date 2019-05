GF 16 | Valentina Vignali contro Soleil | ' Mi disse che ero una di serie B'

GF16 - Valentina Vignali svela : 'Ivana ha avuto comportamenti intimi con Gianmarco' : Ieri sera, 29 aprile, è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello 16. La trasmissione è stata ricca di colpi di scena e sorprendenti novità, tra cui l'ingresso in casa di Guendalina Canessa come nuova concorrente. L'eliminata della serata è stata invece Ivana Icardi, che prima di abbandonare la casa ha avuto modo di confrontarsi con il proprio fidanzato. La sorella di Mauro Icardi si è mostrata in atteggiamenti intimi con Gianmarco ...

Gf - Valentina Vignali contro Ivana : "Ecco cosa ha fatto a Gianmarco" : Durante le prime settimane di permanenza nella casa del Grande Fratello, Valentina Vignali si è sempre dimostrata come una ragazza senza peli sulla lingua e sempre pronta ad esporsi pur di dire la sua:...

Grande Fratello 2019 - Valentina Vignali contro Guendalina Tavassi : "Con Cristian Imparato trash imbarazzante" : Valentina Vignali attacca Guendalina Tavassi. È successo in piena notte, dopo la lunga diretta del reality di Canale 5 condotto da Barbara d'Urso. La cestista e influencer, infatti, si è scagliata contro la Tavassi, accusandola di aver fatto uno show "imbarazzante" durante il faccia a faccia con Cristian Imparato andato in scena nel corso della puntata. Ecco le dichiarazioni, riportate dal sito Chedonna.it:Che schifo, un vero schifo, ...

Grande Fratello 16 - Valentina Vignali : "Ivana Icardi ha leccato l'orecchio a Gianmarco" (video) : Valentina Vignali, al termine della quarta puntata del 'Grande Fratello 16', ha parlato, a lungo, con Cristian Imparato, Erica e Gaetano sui risvolti (mai svelati) dell'attrazione fisica tra Gianmarco Onestini e la bella Ivana Icardi che, ieri sera, dopo l'eliminazione, ha riabbracciato il fidanzato Luis Galesio. Grande Fratello 16, Ivana Icardi incontra il fidanzato Luis Galesio: 'Non ci separeranno ...

Grande Fratello 2019 : Valentina Vignali svela la verità sul rapporto tra Ivana Icardi e Gianmarco Onestini - video : L'influencer confessa: "Ivana dopo la festa gli è saltata addosso e ha iniziato a leccargli l’orecchio".

GF 16 - Valentina Vignali e Daniele molto vicini sotto un cuscino : ipotesi bacio : Mentre tutti fantasticano sul flirt che starebbe nascendo al Grande Fratello tra Daniele Dal Moro e Martina Nasoni, alcuni siti riportano un gossip un po' inaspettato sul concorrente. Stando a quello che si dice sui social network in queste ore, il ragazzo potrebbe essersi scambiato delle effusioni con un'altra compagna d'avventura: la fidanzatissima Valentina Vignali. I due, infatti, sono stati pizzicati dalle telecamere mentre erano ...

Grande Fratello - Valentina Vignali squalificata? A Pomeriggio 5 il 'pizzino' di Barbara D'Urso : Valentina Vignali rischia la squalifica dal Grande Fratello ? Questa la domanda che tutti i fan del reality si stanno ponendo in questi giorni, a fronte di diversi litigi con Alberico Lemme. Durante ...

GF16 - Valentina Vignali e Dal Moro potrebbero essere una nuova coppia - dubbi sui social : Valentina Vignali sta risultando uno dei personaggi più chiacchierati e discussi del Grande Fratello 16. La cestista si è messa da subito in mostra per il suo carattere un po' fumantino: dalla frase infelice dei primi giorni da 'reclusa' ai vari litigi con Alberico Lemme. Ancora una volta il comportamento mostrato dalla Vignali nei confronti di Daniele Dal Moro risulta piuttosto complesso da capire. Daniele e Valentina hanno mostrato di avere un ...

Valentina Vignali squalificata al Gf? Brutte parole - parla Barbara d’Urso : Valentina Vignali eliminata al Gf 16? Una reazione esagerata Cosa succederà a Valentina Vignali al Grande Fratello? Qualcuno ha chiesto la sua immediata eliminazione per la reazione che ha avuto alle parole di Alberico Lemme, qualcun altro invece crede che debba rimanere, anche perché, durante la diretta, si è scusata. Sa bene di esser stata […] L'articolo Valentina Vignali squalificata al Gf? Brutte parole, parla Barbara d’Urso ...

Valentina Vignali violenta? Barbara d’Urso replica a Pomeriggio 5 : Barbara d’Urso difende Valentina Vignali: “Non ho visto violenza” Barbara d’Urso a Pomeriggio 5 non poteva non commentare cosa accaduto ieri durante la scorsa diretta con il Grande Fratello. La bella conduttrice partenopea ci ha tenuto a replicare a chi ha accusato Valentina Vignali di essere una persona violenta. L’accusa è arrivata sia sul web, ma anche negli studi di Cologno, dove alcuni opinionisti hanno dichiarato di non aver ...

Valentina Vignali diffidata da Francesca Brambilla - la ragazza con cui dice che il suo ex fidanzato l’ha tradita : La nuova edizione del Grande Fratello è iniziata da meno di un mese ma già sono arrivate tre diffide legali che vedono protagoniste altrettante concorrenti del reality di Canale 5. Dopo quella di Cristiano De André nei confronti della figlia e quella di Wanda Nara contro la sorella di Mauro Icardi, ora tocca a Valentina Vignali. La cestista è stata infatti diffidata da Francesca Brambilla, la ragazza che lei ha più volte indicato come colei con ...

Valentina Vignali tradimento : “Lei stesse emozioni di un distributore” : Grande Fraetello, Valentina Vignali: nuove curiosità sul tradimento Barbara d’Urso ha voluto ritornare sul tradimento ai danni di Valentina Vignali. In quest’ultima settimana, la cestista ha ricevuto una diffida da parte di Francesca Brambilla: non vuole che si parli ancora di lei. Cosa deciderà di fare Valentina? Lei è stata una delle protagoniste dell’ultima puntata […] L'articolo Valentina Vignali tradimento: ...

Barbara d’Urso bacchetta Valentina Vignali : “Dire ti aspetto fuori è brutto” : Diretta Gf 16, Valentina Vignali: tirata d’orecchie da parte di Barbara d’Urso A Barbara d’Urso non è proprio piaciuta un’esternazione fatta da Valentina Vignali durante lo scontro con Alberico Lemme. Le parole di quest’ultimo fanno andare in escandescenza la maggior parte dei concorrenti del Grande Fratello 2019, che hanno addirittura deciso di fare uno sciopero […] L'articolo Barbara d’Urso bacchetta ...