GF 16 | Kikò ed altri concorrenti rischiano la squalifica per degli insulti a Michael

Blastingnews

(Di venerdì 3 maggio 2019) Nell'ultima puntata della casa più spiata d'Italia, Grande Fratello 16, la conduttrice Barbara D'Urso aveva richiamato alcuniper via di alcuniTerlizzi. Il gieffrino, soffre fin dalla nascita di una patologia alle braccia chiamata sinostosi radio-ulnare, che impedisce al giovane 33enne di ruotare correttamente gli arti superiori. E proprio questo problema fatto sì che alcuni coinquilini prendere in giro, rivolgendogliappellativi molto offensivi. La conduttrice Barbara D'Urso non ha avuto altra scelta, se non quella di ricorrere ad un richiamo ufficiale, pur non essendoci il tempo materiale di poter esaminare le riprese per verificare chi ha insultato. Ciò nonostante il web si è già messo all'opera per scovare i responsabili, andando a scovare tre colpevoli che potrebbero avere dei seri richiami disciplinari.GF16: a rischio tre ...

mo_zanotti : @Il_Jordy Kiko ha rapporti che cambiano a seconda dei suoi vantaggi. Il giorno della puntata in piscina con daniele… - dany4everwithu : @justformarco Ha sparlato coinvolgendo altri.Una persona se ha un problema con un'altra se ne parla no a sparlare e… - Robertacenere : #gf16 Vi dico questo più chiudo! Gennaro ha criticato Kiko Francesca è l’unico che nn ha toccato!...Dornono insieme… -