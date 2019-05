“Geoff Westley – Piano Solo” | il nuovo album del pianista

ilfogliettone

(Di venerdì 3 maggio 2019) È uscito "GeoffSolo - Does what is says on the tin",del, compositore e produttore Geoff, una raccolta di quattro composizioni originali interamente scritte ed eseguite daalforte. L', registrato in Inghilterra presso la Menhuin Hall, sarà presentato con un concerto dal vivo mercoledì 8 maggio a Roma, presso l'Alexanderplatz Jazz Club. "'Does what is says on the tin' - racconta Geoff- è un'espressione molto utilizzata in Inghilterra sulle confezioni dei prodotti, come garanzia che il prodotto sia esattamente ciò che è indicato sulla confezione, è soltanto ciò che il titolo descrive: un disco disolo".Negli anni 80 Geoffha avviato una lunga collaborazione, come arrangiatore e produttore, con artisti italiani di primissimoè noto al pubblico italiano soprattutto per aver prodotto ed ...

