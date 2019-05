repubblica

(Di venerdì 3 maggio 2019) MILANO - Idealo prova a rinnovare la reputazione del dynamic pricing - pratica per cui spessocerti beni e servizi costano maggiormente quando la domanda è più alta, o chi li chiede è più ...

repubblica : Frigo il giovedì, scarpe il venerdì: ecco i giorni migliori per comprare online [news aggiornata alle 09:00] - francouna : Frigo il giovedì, scarpe il venerdì: ecco i giorni migliori per comprare online - finanza24 : Frigo il giovedì, scarpe il venerdì: ecco i giorni migliori per comprare online -