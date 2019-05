Frasi Ranieri al vaglio procura Figc | rabbia Lazio

ilfogliettone

(Di sabato 4 maggio 2019) "E cosi' e' stato, cosi' fu". Queste parole del tecnico della Roma, Claudio, in conferenza stampa su un non dimenticato-Inter del 2 maggio 2010 - quando la Curva Nord biancoceleste suggeri' alla propria squadra di 'scansarsi' per favorire i nerazzurri nella corsa al titolo - ha fatto accendere i riflettori dellafederale dellae attirato l'ira della, aprendo una polemica sul finale di campionato. Laguidata da Giuseppe Pecoraro, venuta a conoscenza delledell'allenatore romano, ha richiesto le immagini per un'analisi del caso. "Affermazioni gravi e pesanti", e' intervenuta laattraverso il portavoce Arturo Diaconale, sollecitando un intervento della Lega. A, alla vigilia di Roma-Udinese, e' stato chiesto della possibilita' che una situazione simile a quella del 2010 possa verificarsi domenica quando laricevera' ...

