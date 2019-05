Formula 1 | per la Ferrari è giunto il momento della svolta | previste importanti novità in

Automobilismo ANDRE ROSSO A VALLELUNGA PER IL DEBUTTO NELLA Formula 4 ITALIA : ... dopo aver raccolto risultato importanti nel panorama internazionale del karting ed essersi messo in evidenza anche sul Supercorso organizzato dalla Scuola Federale ACI Sport nel mese di novembre, ...

Formula 1 - Hamilton ha il nemico in casa : “Bottas super in qualifica - ha fatto un evidente passo in avanti” : Il pilota della Mercedes ha parlato del compagno di squadra, ammettendo i suoi progressi rispetto alla stagione passata Valtteri Bottas è senza dubbio l’uomo del momento in Formula 1, due vittorie stagionali e primo posto nella classifica piloti dopo quattro gare dall’inizio della stagione. photo4/Lapresse Un avvio pazzesco che ha fatto drizzare le antenne a Hamilton, convinto come ci sarà da lottare duramente con il finlandese ...

Formula 1 - anniversario Senna : quando il Brasile perse il suo dio : E' il trait d'union ideale fra il mondo sportivo e la dimensione del mito. Ogni volta che piove, che risuona l'inno brasiliano, che sventola la bandiera 'ordem e progresso' e in sottofondo si ode il ...

La FIA apre le gare d’appalto per freni e cerchioni standardizzati in Formula 1 : La FIA ha aperto ufficialmente una gara d’appalto per la fornitura standardizzata di cerchioni e impianti frenanti nella Formula 1 La FIA ha ufficialmente aperto una gara d’appalto per la fornitura, nel quadriennio 2021-2024, di cerchioni e impianti frenanti standardizzati in F1. L’obbiettivo è quello ridurre i costi delle autovetture e di livellare le prestazioni tra le diverse squadre, come già avvenuto negli anni ...

Formula 1 – Dall’amore per Daenerys al ‘finto spoiler’ - Lewis Hamilton e la passione per il Trono di Spade [GALLERY] : Lewis Hamilton appassionatissimo del Trono di Spade: il britannico della Mercedes tra dichiarazioni d’amore e finti spoiler E’ iniziata l’ottava stagione del Trono di Spade e tutti gli appassionati della seguitissima serie tv non si sono di certo persi le prime tre puntate, tra approvazione, critiche e qualche antipatico spoiler. Tra coloro che non riescono a perdersi un episodio della serie c’è anche Lewis ...

La Formula 1 piange ancora per Ratzenberger : ... il paddock della Formula 1 si presentò alla cerimonia di addio del brasiliano in gran numero ed al completo, nel segno di rispetto nei confronti del pluricampione del mondo. Il solo collega visto al ...

Formula 1 : Gp Italia. intesa di massima per conferma Monza fino al 2024 : Aci e Formula 1 hanno raggiunto un'intesa di massima per quanto riguarda gli aspetti economici del contratto di collaborazione relativo al Gran Premio

Formula 1 - Rosberg fa chiarezza : “bannato per due Gp da Liberty Media? Vi racconto come stanno le cose” : Dopo le voci circolate circa una sanzione comminatagli da Liberty Media, Nico Rosberg ha provato a fare chiarezza Nico Rosberg non ha ricevuto alcun divieto di accesso al paddock di Formula 1 per due Gran Premi, bensì è stato solamente redarguito per il comportamento tenuto in Cina. photo4/Lapresse Prima della gara di Shanghai infatti, l’ex pilota della Mercedes aveva ceduto il suo pass ad un amico cameraman per accedere alla griglia ...

Formula 1 - Villeneuve smonta la Ferrari : “Leclerc non ha esperienza - il binomio con Vettel è dannoso” : L’ex pilota canadese si è soffermato sulla situazione che si respira in Ferrari, esprimendo il proprio punto di vista I cattivi risultati ottenuti dalla Ferrari in questo avvio di stagione stanno demoralizzando i tifosi, che mai si sarebbero aspettati un gap di queste dimensioni dalla Mercedes dopo quattro gare. photo4/Lapresse L’aria che si respira a Maranello appare al momento tranquilla, ma dietro la coltre di tranquillità ...

Formula 1 – Tra delusione e voglia di rivalsa - Raikkonen pensa già al Gp di Spagna : “deluso - ma in Catalogna sarà più facile per noi” : Le prime impressioni di Kimi Raikkonen al termine del Gp dell’Azerbaijan, il pilota dell’Alfa Romeo Racing deluso dalla performance odierna Il Gp dell’Azerbaijan replica lo stesso copione degli altri tre appuntamenti già andati in scena del campionato mondiale di Formula 1. Le due Mercedes sono state anche in questa occasione leader della corsa, seguite da tutte le altre monoposto in gara. Bottas ha vinto la gara ...

Formula 1 – Ricciardo la combina grossa a Baku : l’australiano penalizzato in Spagna per l’incidente con Kvyat : Daniel Ricciardo commette un errore imperdonabile durante gli ultimi giri del Gp dell’Azerbaijan: a causa dell’incidente con Kvyat l’australiano sanzionato in vista del Gp di Spagna L’incidente agli ultimi giri del Gp dell’Azerbaijan tra Daniel Ricciardo e Daniil Kvyat costa caro al pilota della Renault. L’australiano, non solo ha causato il suo ritiro e quello del pilota della Toro Rosso, ma si è anche ...

F1 - GP Azerbaijan 2019 : Dominio Mercedes senza precedenti. Quattro doppiette ed egemonia inscalfibile : così la Formula1 perde interesse… : Dopo i test di Barcellona e le valutazioni dei protagonisti tutti o quasi si aspettavano una grande stagione in F1: il confronto Mercedes-Ferrari e una Red Bull che, confortata dal nuovo motore Honda, sarebbe stata più vicina alle grandi rivali. Ebbene, dopo Quattro weekend andati in archivio, si può dire che a Brackley sono degli straordinari tecnici nonché dei notevoli “giocatori di poker” e gli altri devono racimolare le briciole. ...

Formula 1 - GP Baku. Leclerc : 'Ho perso tempo - forse potevo fermarmi prima' : "Il primo stint è stato molto buono, dopo, nel secondo, quando ho chiesto se c'erano possibilità di tornare su quelli davanti, mi hanno detto di no e, allora, ho cercato di salvare il più possibile ...

Formula 1 - Binotto ci crede nonostante i risultati : le parole del team principal Ferrari dopo Baku fanno sperare i fan : La Ferrari non perde fiducia e ottimismo dopo il Gp d'Azerbaijan: le parole del team principal del Cavallino dopo la quarta doppietta Mercedes a Baku Non era mai accaduto prima, la Mercedes è entrata ...