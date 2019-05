Foggia-Salernitana | arrestati due ultras NOMI e DETTAGLI

calcioweb.eu

(Di venerdì 3 maggio 2019) Nelle ultime ore due tifosi sono statida agenti della Digos in relazione alla partita del campionato di Serie Bdisputata il primo maggio allo stadiono Pino Zaccheria. Isono quelli di Giuseppe De Benedictis di 33 anni, barese, appartenete al gruppo“Cani Sciolti” e di Danilo Rescigno salernitano di 29 anni del gruppo “Nuova guardia”. Nelo quest’ultimo è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico nascosto nella tasca del giubbotto ed era destinatario di un provvedimento DASPO emesso dalla questura di Salerno nel 2016, per una durata di anni 5, è stato posto ai domiciliari.CalcioWeb, le ultime notizie e gli aggiornamenti sul calcio italiano ed estero Per le squadre –> Tutte le notizie sulla Serie BL'articolodue...

