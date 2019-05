Foggia | ferma l' auto per fare un bisogno fisiologico | 37enne precipita da un viadotto

Blastingnews

(Di venerdì 3 maggio 2019) Voleva espletare unpiuttosto urgente, e per questo nella serata di ieri unoriginario di San Severo, in provincia di, ha pensato bene dire la suavettura in una piazzola di sosta sull'strada in prossimità del casello di Cerignola Est per potersi liberare, ma qualcosa è andato decisamente storto. Secondo quanto riportato dalla stampa locale e nazionale, il giovane è improvvisamenteto nel vuoto, in quanto la piazzola dove si èto si trovava su unalto una decina di metri. Le cause della caduta dell'uomo sono ancora da chiarire con precisione. Sul posto sono giunti immediatamente i soccorsi, allertati da due persone che si trovavano in compagnia dell'uomo.Le sue condizioni sono gravi All'arrivo dei sanitari del 118, che hanno raggiunto a sirene spiegate il luogo del fatto di cronaca, il giovane era riverso per ...

