Fiorentina | squadra a rapporto da Andrea Della Valle | “bisogna tornare a fornire

Fiorentina-Sassuolo - Montella non riconosce la sua squadra : 'abbiamo dato il peggio di noi' : ' La partita di oggi rappresenta un grande passo indietro " ha spiegato Montella nel post partita a Sky Sport -, n on abbiamo giocato una gara alla nostra altezza. Faremo delle valutazioni insieme ...

Fiorentina-Sassuolo - Montella non riconosce la sua squadra : “abbiamo dato il peggio di noi” : Vincenzo Montella deluso ed amareggiato dopo la sconfitta in casa della sua Fiorentina, i viola sono stati battuti dal Sassuolo per 1-0 Parole dure quelle di Vincenzo Montella nel post-partita di Fiorentina-Sassuolo. La squadra viola ha perso per 1-0 contro i neroverdi allo stadio Artemio Franchi, non smentendo il periodo nero che sta attraversando. “La partita di oggi rappresenta un grande passo indietro – ha spiegato Montella nel ...

LIVE Juventus-Fiorentina calcio femminile 1-0 - Coppa Italia 2019 in DIRETTA : meglio la squadra viola - però Madama si difende! : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE di Juventus-Fiorentina, Finale di Coppa Italia 2019 di calcio femminile. Allo stadio “Tardini” di Parma andrà in scena il match chiude la stagione dopo l’assegnazione dello Scudetto alle bianconere, che si sono laureate campionesse d’Italia per la seconda volta consecutiva, a precedere di un solo punto proprio le viola. Una sfida che può essere considerata una “Grande ...

Fiorentina - Andrea Della Valle carica la squadra in vista della Juve : Visita di Andrea della Valle alla Fiorentina impegnata domani a Torino con la Juventus cui basta un punto per conquistare l’ottavo scudetto consecutivo. Per il Presidente onorario della Fiorentina è stata l’occasione per salutare il tecnico Vincenzo Montella e seguire l’allenamento spronando la squadra, attesa da una settimana molto importante vista anche la semifinale di ritorno contro l’Atalanta di giovedì. Il ...

Fiorentina-Bologna - Montella : 'Sarò emozionato - la squadra ha voglia di reagire' : Vincenzo Montella vuole 'aprire un nuovo ciclo' con la Fiorentina, parole sue nel giorno della presentazione. Aeroplanino 2.0 quindi, che ora si appresta a debuttare nuovamente con la Viola nella ...

Montella racconta la sua Fiorentina : “ecco come giocherà la mia squadra” : Vincenzo Montella ha parlato del centrocampo della Fiorentina che sarà a 3, probabile dunque un 4-3-3 molto duttile “Questa squadra deve giocare con tre centrocampisti, poi vedremo tra vertici alti e bassi. Sicuramente anche la difesa sarà a tre, per le caratteristiche che ha questa squadra. Qualcosa devo cambiare, non mi aspetto di stravolgere le caratteristiche dei giocatori, ma qualcosa va cambiato“. E’ la ricetta per ...

Fiorentina spiazzata dalle dimissioni di Pioli. La squadra vuole dedicargli la : Nel giro di ventiquattro ore, i calciatori hanno visto rivoluzionato il mondo viola e, adesso, vogliono dedicare all'allenatore - sostituito da Vincenzo Montella - la Coppa Italia, con la semifinale ...

Fiorentina. Stefano Pioli si è dimesso - squadra affidata ad Emiliano Bigica : La Viola vive momenti non esaltanti. E le tensioni si sono riversate sul mister. Così Stefano Pioli ha scelto di

Il nuovo 11 della Fiorentina con Di Francesco : l’allenatore si porta un pupillo in attacco - squadra giovane e di talento [FOTO] : 1/14 Di Francesco-Fiorentina ...

Fiorentina - Pioli si è dimesso : squadra affidata a Bigica della Primavera : Fiorentina Pioli – Così come riferisce Sky Sport, Stefano Pioli si è dimesso dal ruolo di allenatore della Fiorentina. Pioli ha deciso di rassegnare le dimissioni e di lasciare la Fiorentina. L’allenatore ha maturato questa decisione negli ultimi giorni, dopo la sconfitta interna contro il Frosinone con conseguente comunicato della società viola che annunciava di essersi presa alcuni giorni […] L'articolo Fiorentina, Pioli si è ...

Colpo di scena in casa Fiorentina - Pioli si dimette : squadra a Bigica : Colpo di scena in casa viola: Stefano Piola presenta le sue dimissioni e dice addio alla Fiorentina Se questa mattina le notizie in casa viola sembravano serene e positive, con la Fiorentina che ha deciso di confermare Pioli fino alla fine della stagione, ecco arrivare il clamoroso Colpo di scena. E’ stato infatti l’allenatore a decidere di salutare la società, presentando le sue dimissioni. Probabilmente le dure parole usate ...

Fiorentina - la proprietà tuona : «Non si vede più la squadra di inizio stagione» : FIRENZE - La Fiorentina , in crisi di risultati e addirittura sconfitta dal Frosinone al Franchi, viene scossa dalla stizzita presa di posizione della sua proprietà: "Oggi si sono riuniti il Patron ...

Fiorentina - la delusione del club : «Squadra ritorni quella che era. A Pioli si chiede competenza e serietà» : FIRENZE - Il momento di crisi della Fiorentina , oramai a secco di vittorie da più di un mese e addirittura sconfitta dal Frosinone in casa, ha comportato la decisa presa di posizione del club ...

Fiorentina - vertice sulla crisi della squadra : vertice a Milano tra il proprietario della Fiorentina Andrea della Valle, il presidente esecutivo viola Mario Cognigni e il direttore generale dell’area tecnica Pantaleo Corvino. Sotto esame, come già annunciato dalla nota della società diffusa ieri dopo la sconfitta casalinga con il Frosinone, il lavoro di Stefano Pioli e il momento critico della squadra che non vince in campionato da due mesi e al Franchi dallo scorso 16 dicembre. ...