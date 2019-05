Fiorentina | Andrea Della Valle | “Firenze merita rispetto”

calcioweb.eu

(Di venerdì 3 maggio 2019) Il patronè arrivato a Firenze e, al centro sportivo Davide Astori, ha incontrato la squadra insieme al presidente Cognigni, al dg dell’area tecnica, Pantaleo Corvino, e al club manager, Giancarlo Antognoni. Nell’incontro, ai calciatori viola è stata ribadita la necessità di ritornare a fornire prestazioni di livello. Queste il comunicato del club al termine del vertice societario: “Bisogna tornare a fornire prestazioni di livello, come dimostrava la classifica a gennaio quando laera in piena lotta per la zona Europa e tra le prime quattro in Coppa Italia. Lae la città di Firenzeno il massimo impegno“.SEGUI CALCIOWEB PER LE ULTIME NOTIZIE IN TEMPO REALE Per le squadre –> Tutte le notizie sullaL'articolo: “Firenze...

