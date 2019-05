Figlia sospesa | la mamma va a scuola e picchia la vicepreside Bussetti | “Gravissimo”

ilfogliettone

(Di venerdì 3 maggio 2019) Le sospendono la, una 17enne pluriripetente, e per farsi giustizia lava ae aggredisce lache la riceve. E' accaduto ieri nella sede distaccata dei Servizi commerciali dell'Istituto professionale Einaudi di Lodi. La vittima dell'aggressione, la professoressa 63enne Vittoria Bellini, oggi ha deciso di denunciare laviolenta che e' indagata dalla procura di Lodi per lesioni. La donna, come testimoniato anche dalle bidelle, ha prima tirato i capelli alla docente, poi le ha dato un pugno in testa e le ha scagliato contro biro, matite e qualsiasi altro pezzo di cancelleria le capitasse a tiro. Solo quando ha visto l'auto della polizia, la donna si e' fermata ed e' riuscita a dileguarsi, mentre la docente veniva trasportata al pronto soccorso, da dove e' stata dimessa con una prognosi di pochi giorni.Bellini non e' un'insegnante ma la coordinatrice ...

repubblica : Lodi, la figlia viene sospesa da scuola e la madre aggredisce e picchia la vicepreside - petergomezblog : Lodi, la figlia viene sospesa: la madre va a scuola e aggredisce l’insegnante - Stefano_Lupus : RT @ultimenotizie: Appena ha saputo che sua figlia era stata sospesa, è corsa a scuola e ha aggredito la professoressa responsabile dell'is… -