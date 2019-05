Festa della Mamma | idee regalo

Amazon regala un buono sconto da 9 euro in occasione della Festa del Libro : Amazon lancia la Festa del Libro, con un buono da 9 euro in regalo a fronte di una spesa di almeno 20 euro in libri. L'articolo Amazon regala un buono sconto da 9 euro in occasione della Festa del Libro proviene da TuttoAndroid.

Idee regalo per la Festa della Mamma e Speaker con Alexa : ecco le Promozioni Amazon della Settimana : In questo articolo in continuo aggiornamento potrete trovare tutte le Promozioni e le offerte Amazon della Settimana nel mondo dell’informatica, l’elettronica, il gaming e la tecnologia in generale. Se volete altre offerte non dimenticatevi di aggiungere leggi di più...

Per la Festa della mamma mandateci i vostri auguri : ' Madre che accoglie, che porta in grembo, che mette al mondo; madre che ha cura, che accompagna, madre che resta anche quando non conviene ' come la descrive don Luigi Maria Epicoco. La tradizione ...

fosforo : la Festa della scienza : L'evento prevede spettacoli sul palco, laboratori per scuole e privati, stand in piazza, conferenze e spettacoli serali, tutto a tema scienza ovviamente.

Dieci anni di Festa della Scienza - per favorire il pensiero critico : Presso l'Istituto Enrico Mattei di Maglie, l'evento "Scienza senza barriere" ha portato gli studenti alla realizzazione di esperimenti e giochi scientifici, a cura di Silvia Piconese e Giuseppe ...

Festa della mamma : 5 idee regalo per stupirla! : Per le mamme poco tecnologiche Se la tua mamma si è avvicinata da poco al mondo della tecnologia, ecco il regalo giusto : un tablet facile da usare ed economico! Ormai anche i genitori più agées non ...

Festa della mamma 2019 - i migliori libri da regalare a una mamma : Alla ricerca di libri per la Festa della mamma 2019? Tra romanzi sulla madre, libri sul rapporto madre figlio, libri dedicati alla mamma e storie sulla genitorialità c'è davvero l'imbarazzo della scelta. Ecco 10 libri da regalare alla mamma per la sua Festa, pensati per tutti i tipi di madre, spaziando tra romanzi, saggi e libri umoristici.Continua a leggere

Piacenza - è morto il muratore colpito da un blocco di cemento il giorno della Festa del lavoro : Il muratore, un cinquantenne bergamasco, era rimasto gravemente ferito nel giorno della festa del lavoro in un'azienda agricola a Cortemaggiore, nella provincia di Piacenza. Trasportato d'urgenza all'ospedale di Parma, è deceduto nella notte. Ferito, meno gravemente, anche un collega ricoverato a Piacenza.Continua a leggere

Piacenza - muratore muore nel giorno della Festa del lavoro : colpito da un blocco di cemento : L'uomo, 50 anni, era rimasto gravemente ferito ieri in un'azienda agricola a Cortemaggiore. Trasportato d'urgenza all'ospedale di Parma è deceduto oggi

Schiacciato da un blocco di cemento nel giorno della Festa del lavoro : morto operaio : Alessandro Ziliani, 50enne di Bergamo, è rimasto coinvolto in un gravissimo infortunio a Chiavenna Landi nel pomeriggio del...

Al via sabato 4 maggio le celebrazioni della 660° Festa di Sant'Antioco Martire : Ad allietare la presenza di antiochensi e visitatori, ben due spettacoli musicali. Si inizia sabato 4 maggio, alle 21.00, in piazza Umberto: s ul palco, il progetto musicale "Lantias", che vede la ...

1° MAGGIO Festa DEI LAVORATORI MA ANCHE DEI DIPENDENTI MILITARI E CIVILI DELLA EX CROCE ROSSA ITALIANA : Oggi giornata significativa s enon storica per il mondo del lavoro , la federaizone sindacale autonomo chiede un intervento risolutivo affinché lo Stato intervenga in favore dei LAVORATORI, ...

Cagliari. Raffaella Lostia 363° Alter Nos della Festa di Sant’Efisio : La tradizione batte il genere. Con l’investitura ufficiale di stamattina e la consegna del Toson d’oro da parte del Commissario

1 maggio - l'origine della Festa del lavoro : Oggi, 1 maggio, si celebra in tutto il mondo la Festa del lavoro. La scelta della data non è casuale e ha origine dai sanguinosi eventi avvenuti a Chicago nel 1886. Il primo maggio i lavoratori della ...