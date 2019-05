Festa della mamma 2019 | 10 regali hi-tech per sorprenderla

gqitalia

(Di venerdì 3 maggio 2019)e tecnologia, due mondi paralleli? Ci sono voluti anni per combattere lo stereotipo secondo cui alle donne, e ancor di meno alle mamme, non interessano gli oggetti. Per questo, se in occasione– in programma il prossimo 12 maggio - trovare un regalo originale può diventare complicato per mancanza di tempo o d’idee, conviene buttarsi sulla tecnologia. Basta avere un occhio di riguardo per il design e puntare sulla semplicità d'uso e il gioco è fatto. Per questo abbiamo deciso di selezionare i 10perfetti per la, provando a trovare una soluzione che accontenti tutti.Cellularline Tropical is the new blackCellularline Tropical is the New Black. La custodia dallo stile unico e tropicale, con una texture ispirata all’alta moda dai colori sgargianti e con patch Bee in rilievo, non rimovibile. Dona allo smartphone uno stile unico e ...

Quirinale : #1maggio #Mattarella: La festa del Primo maggio è una festa della Repubblica e della Costituzione che indica nel la… - Mov5Stelle : Oggi, 1° maggio, è la festa dei lavoratori. Per il MoVimento 5 Stelle il lavoro, colonna portante della nostra Cost… - msKOSTNER : Buona festa della Liberazione ?? -