FCA | Manley assicura | Dimostreremo che primo trimestre è il più debole

FCA - primo trimestre debole ma Manley conferma i target 2019. Sale il titolo : Pubblicati i risultati dei primi tre mesi del 2019 della casa automobilistica italo-statunitense. Come previsto, tutti gli indicatori hanno mostrato una flessione rispetto allo stesso periodo del 2018. L'amministratore delegato del Lingotto, tuttavia, è «fiducioso» sul raggiungimento degli obiettivi. titolo in rialzo in Borsa...

FCA/ Caro Manley - senza "picciuli" non c'è brand che abbia futuro : Mike Manley è tranquillo sul futuro di Fca grazie alla forza dei marchi. In realtà per sopravvivere servono risorse per gli investimenti

FCA - Manley : “Rivoluzione high-tech? Sopravviveremo grazie ai nostri marchi” : “FCA è una ‘house of brands’, una casa di marchi, e questo le permetterà di essere uno dei pochi costruttori tradizionali in grado di sopravvivere alla rivoluzione tecnologica che sta attraversando il settore auto. Ne sono certo, al 100%”. E’ quanto ha affermato in un’intervista rilasciata a Bloomberg l’ad del colosso italoamericano, Mike Manley, dichiaratosi ottimista sul futuro della compagnia: la stessa dovrà ...

FCA – Le convinzioni di Manley decreteranno il fallimento del Gruppo - il fantasma di Marchionne si fa sempre più pesante : L’amministratore delegato di FCA, Mike Manley, rimane fermo sulle sue convinzioni, ‘sopravvivere’ è l’intento del Gruppo In una recente intervista sulla rivoluzione tecnologica che sta attraversando il settore auto (elettrificazione, guida autonoma, intelligenza artificiale), l’amministratore delegato del Gruppo Fca, Mike Manley, ha chiarito quelle che saranno le strade che interesseranno il futuro della sua ...

Gruppo FCA - Manley : accordo con Tesla di durata pluriennale : L'accordo siglato dal Gruppo FCA e Tesla per unire le rispettive flotte e quindi ridurre le emissioni medie dei modelli talo-statunitensi ha una durata pluriennale. "Andrà avanti per gli anni a venire, confermo che l'accordo è su più anni", ha spiegato l'amministratore delegato Mike Manley nel corso dell'assemblea degli azionisti in corso ad Amsterdam. Il top manager, però, non ha dato indicazioni sulle cifre: "Il costo ...

Gruppo FCA - Manley e la spina nel fianco chiamata Alfa Romeo : Manley sta però sbagliando a sottovalutare un marchio premium come Alfa Romeo e i risultati negativi stanno emergendo giorno per giorno Per i lavoratori dello Stabilimento FCA di Cassino si prepara ad arrivare un brutto periodo, infatti a causa delle vendite del brand Alfa Romeo al di sotto delle attese il Gruppo Fiat-Chrysler ha previsto uno stop alla produzione di due settimane – dal 18 aprile al 2 maggio – per i modelli ...

Manley non ha dubbi : grazie all’alleanza FCA-PSA “abbiamo una forza mai avuta prima” : L’alleanza FCA-PSA farebbe crescere Fiat in Europa e favorirebbe il ritorno di Peugeot in America Uno degli ostacoli più grandi alla diffusione di massa delle auto 100% elettriche, oltre ovviamente all’inadeguatezza delle infrastrutture che non sono attualmente pronte ad accogliere le necessità e le richieste di un mercato ampiamente elettrificato, è sicuramente quello degli ingenti costi di progettazione e sviluppo di veicoli ...

Manley : "FCA conferma 5 miliardi per l'Italia" : 'Il piano di investimenti da 5 miliardi per le fabbriche italiane di Fiat Chrysler Automobiles va avanti e si farà'. Dopo settimane di ansie, polemiche e contorcimenti, l'amministratore delegato Mike ...