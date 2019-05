Fave fresche | quattro benefici per la salute | ma attenzione al favismo

Blastingnews

(Di venerdì 3 maggio 2019) La primavera è il periodo delleda consumare insieme al formaggio pecorino durante i pic-nic all'aperto fuori porta. La fava è legume ricco di nutrienti e di fibre, ha un basso contenuto calorico, contiene l'aminoacido levodopa importante per il benessere del cervello ed è ricco di antiossidanti naturali.In Italia, circa lo 0,4% delle persone soffre di una particolare forma di intolleranza alimentare chiamatao ''malattia delle'', principalmente maschi e con una maggiore percentuale di casi nelle isole: Sicilia 1% e Sardegna 14,3%. Secondo l'esperto allergologo Mario Di Gioacchino dell'Università di Chieti, occorre prevenzione, per cui le persone con questa intolleranza devono evitare di consumare legumi, in particolare, piselli o verbena e non assumere alcuni farmaci come gli analgesici, gli antipiretici, gli antimalarici, i sulfamidici ed alcuni ...

