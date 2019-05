F1 | la Ferrari si lancia verso il GP Spagna 2019 | nuove ali a Barcellona | più carico

Carige - lavoratori in piazza a De Ferrari : 'Rilanciamola per il territorio' : Tria: 'L'interesse di Blackrock è un segnale di rilancio' Di Carige ha parlato anche il ministro dell'Economia, Giovanni Tria: ' Ribadisco l'auspicio di una soluzione privata per Banca Carige' ha ...

F1 - GP Azerbaijan 2019 : la pista di Baku potrebbe rilanciare la Ferrari. Ma la scelta prudente delle gomme fa pensare… : Terminate le festività legate alla Pasqua, è tempo per il circus della F1 di ritornare al lavoro in vista del Gran Premio dell’Azerbaijan 2019 che si disputerà nel weekend sul circuito di Baku. Il quarto appuntamento del Mondiale vedrà le dieci scuderie battagliarsi su uno dei tracciati più recenti e più discussi dagli appassionati, dove nelle edizioni passate sono andati in scena stravolgimenti continui che hanno portato, a sorpresa, sul podio ...

Formula 1 - Vettel accende la rivalità interna alla Ferrari : lanciato il guanto di sfida a Leclerc : Formula 1, Sebastian Vettel è pronto a dar battaglia nel Gp di Shanghai, stando attento anche al “fuoco amico” che arriva da Leclerc Formula 1, Sebastian Vettel è pronto al weekend di gara in quel di Shanghai, un weekend durante il quale il pilota Ferrari va a caccia di un pronto riscatto dopo un inizio in sordina. Il pilota tedesco ha parlato oggi ai microfoni dei cronisti, accendendo notevolmente la sfida interna con il ...

F1 - Charles Leclerc : “La Ferrari è ben bilanciata - ma la Mercedes sarà vicina in qualifica” : Passata la grande paura australiana, con una macchina troppo lenta per essere vera, la Ferrari ha tirato una boccata d’ossigeno nelle prime prove libere odierne del GP del Bahrein di F1 a Sakhir, dominando sia la prima sia la seconda sessione. Charles Leclerc si è trovato molto a suo agio con la SF90: il monegasco, già davanti a tutti nel corso delle FP1, ha concluso il turno pomeridiano in seconda piazza a soli 35 millesimi dal compagno ...

Ferrari lancia 'P80/C' - il più estremo dei progetti one-off : Roma, 25 mar., askanews, - La Ferrari lancia la P80/C, il più estremo dei progetti one-off del Cavallino Rampante. 'Rielaborare - afferma la società di Maranello - il concetto di una Ferrari sport ...

Ginnastica - Vanessa Ferrari e Lara Mori : corsa lanciata verso le Olimpiadi 2020. L’Italia brilla in Coppa del Mondo - passi verso Tokyo : La prima parte della Coppa del Mondo 2018-2020 di Ginnastica artistica (sì, il massimo circuito itinerante riservato alle singole specialità è formalmente spalmato su ben tre stagioni…) si è conclusa con la tappa di Doha: siamo arrivati a metà del cammino, si sono disputate le prime quattro gare delle otto in programma. Il bilancio, dopo aver disputato tre eventi in un mese (calendario eccessivamente compresso), è molto soddisfacente in ...

F1 - Ecclestone lancia la bomba : “Ferrari e Mercedes potrebbero presto lasciare il circus” : L’ex boss della Formula 1 ha parlato della possibilità che Ferrari e Mercedes lascino il circus al verificarsi di determinate condizioni Il futuro della Formula 1 resta avvolto nel mistero, il Patto della Concordia scadrà nel 2020 ma al momento nessuno sa cosa aspetta i team oltre quel termine temporale. Photo4 / LaPresse Le discussioni vanno avanti ma nessuna soluzione è stata al momento trovata, con Liberty Media che rischia di ...