Europee | sondaggio Gb | Brexit Party al 30%

Elezioni Europee - il sondaggio Today-Demopolis : per chi voteresti oggi? : Quale partito votereste oggi alle Elezioni europee? Partecipate al sondaggio online promosso dal nostro quotidiano in...

Se si votasse oggi alle Europee : un sondaggio dell'Istituto Demopolis : Se si votasse per le Politiche, la Lega - pur perdendo circa un punto e mezzo nell'ultimo mese - sarebbe oggi primo partito con il 31%; in lieve ripresa appare il Movimento 5 Stelle, attestato al 23,5%: sono i dati che emergono dal Barometro Politico di aprile dell'Istituto Demopolis. Il PD di Zingaretti, in crescita dopo le primarie, registra un freno nel consenso, attestandosi al 20%; Forza Italia otterrebbe poco più del 9%, Fratelli d'Italia ...

Lega oltre il 33% - M5S batte Pd Europee - il sondaggio di Pasqua : Elezioni Europee 26 maggio. Parte oggi il monitoraggio di Affaritaliani.it in vista dell'imortantissimo appuntamento elettorale per il rinnovo del Parlamento europeo. Primo appuntamento con le 'estimation' di Affaritaliani.it... Segui su affaritaliani.it

Sondaggio Swg - Matteo Salvini e la Lega primo partito alle Europee : ma non può esultare - perché... : La Lega va bene ma in Europa i sovranisti non sfondano. Secondo gli ultimi sondaggi Swg al momento i partiti vicini a Matteo Salvini e Marine Le Pen (gruppo Enf) sono accreditati di 67 seggi (meno del 10% del futuro parlamento), scrive il Messaggero. Una trentina di questi dovrebbero arrivare dall'I

Voto alla cieca alle Europee - sondaggio pazzesco. Antonio Noto - la sentenza sul "partito del 50%" : Sovranisti contro europeisti. E' questo lo scontro alle elezioni europee. "Se a vincere dovessero essere i primi, le politiche europee saranno destinate a un brusco cambiamento, soprattutto in termini di immigrazione, se invece dovessero prevalere i secondi, probabilmente con alcune correzioni di ro

Europee - il sondaggio : Lega prima ma in calo. E il Pd è in rimonta : I sondaggi, si sa, non sono il Vangelo, ma rappresentano una buona cartina di tornasole degli umori dei cittadini e delle loro intenzioni di voto. Ecco, fatta la doverosa premessa, e in vista delle elezioni Europee di fine maggio che fanno proliferare il numero di sondaggi su piazza, secondo gli ultimi dati raccolti da Youtrend la Lega rimane saldamente il primo partito, seppur in leggero calo. A seguire, molto distaccato, il Movimento 5 Stelle, ...