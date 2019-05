Europee | il voto negato agli italiani che vivono fuori dall' Ue

Elezioni Europee - non c’è voto più inutile del voto utile : di Giovanni Vetritto È giunto quindi il momento, dopo diversi commenti, analisi, auspici e inviti, di formulare un orientamento politico e culturale a beneficio di chi ha ritenuto di seguirci in questi mesi. Se davvero i barbari sono alle porte, ma ben lungi dal trionfare, ogni invito al cosiddetto (e mai abbastanza deprecato) “voto utile” suona del tutto stonato. La maggioranza europeista che verrà, se davvero verrà, avrà certamente nuova linfa ...

Elezioni Europee 2019 : la guida al voto : Il primo vero test per il Governo Lega-5 Stelle: le Elezioni europee 2019. La prima vera occasione per capire in che direzione andrà questa maggioranza. Terrà? Imploderà? Andrà avanti a discussioni e quieto vivere? Come reagiranno gli italiani al voto? La data in cui i cittadini italiani sono chiamati al voto è fissata a domenica 26 maggio 2019. Giornata unica per entrare in cabina elettorale e scegliere i propri rappresentanti politici italiani ...

Elezioni Europee 2019 - la guida al voto : tutto quello che c'è da sapere : Le ultime notizie sulle Elezioni europee 2019, le più importanti per l'Unione europea dalla sua fondazione e le prime dopo...

Elezioni Europee - Corradino Mineo e Matteo Ianniti a Messina : 'La Sinistra per riportare al voto gli elettori delusi dal M5S' : Che si batta per un salario minimo europeo, per un fondo comunitario contro le disuguaglianze, e che si impegni per un Green New Deal, la necessaria riconversione economica dell'economia, che darebbe ...

“Scegli il futuro in cui vuoi vedermi crescere” - l’appello al voto per le Europee dalla voce di una bambina : il video : A un mese dalle elezioni Europee, che nei Paesi membri si terranno tra il 23 e il 26 maggio, il Parlamento europeo ha diffuso un cortometraggio, firmato da Frédéric Planchon, che promuove il voto. La voce narrante è quella di una bambina, che simboleggia la nascita e la crescita delle nuove generazioni: “Scegli il futuro in cui vuoi vedermi crescere”. L'articolo “Scegli il futuro in cui vuoi vedermi crescere”, ...

Ultimi sondaggi sulle elezioni Europee : come stanno Lega - M5s e Pd a pochi giorni dal voto : elezioni europee del 26 maggio: ecco l'ultima proiezione del Parlamento Europeo (che include rispetto a marzo i dati dei...

Elezioni Europee - M5s promuove le 5 capilista donne : ok dal voto online - ma tanti i ‘no’ : Gli iscritti del Movimento 5 Stelle hanno dato il via libera alle candidature delle cinque capilista donne proposte da Luigi Di Maio per le Elezioni europee. tanti i voti negativi, ma comunque vengono confermate le cinque candidate: Mariangela Danzì, Sabrina Pignedoli, Daniela Rondinelli, Chiara Maria Gemma e Alessandra Todde.Continua a leggere

Europee - oggi il voto di ratifica su Rousseau per i capilista M5S proposti da Di Maio : ... umana, per le loro esperienze in giro per il mondo, che hanno portato a casa dei risultati importantissimi nelle loro professioni». L'asticella sull'affluenza virtuale per il voto è di circa 25-30 ...

Meloni : "Subito al voto dopo le EuropeeGoverno con la Lega. Roma capitale Ue" : L'intervento di Giorgia Meloni in chiusura del raduno FdI: "Governo con la Lega dopo le europee. Flat tax per tutti, con M5s sono tornati i marxisti. Pd? Gli zerbini d'Europa" Segui su affaritaliani.it

La Meloni sfida Salvini : 'Alleanza chiara e voto dopo Europee' : 'Non chiedo alla Lega di staccare la spina - spiega la leder di FdI - ma faccio un ragionamento politico su come andare avanti'

