Europee, Alessandro Di Battista: “Se dopo le elezioni saltasse il governo tornerei in Parlamento”

(Di venerdì 3 maggio 2019)Di, ospite di 'Accordi e Disaccordi', dichiara che, nel caso in cui cadesse illedi maggio, lui sarebbe disposto a ritornare in Parlamento. Luigi Di Maio minimizza: "ha detto anche che crede che non cadrà. Ci sono tante cose da fare".Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...