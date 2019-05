Euro in calo contro dollaro | pesano incertezza politica e timori economia

Cambi : Euro in calo a 1 - 1166 dollari : ANSA, - ROMA, 3 MAG - L'euro è in calo a 1,1166 dollari da quota 1,6673 registrato dopo la chiusura di Wall Street e dopo essere riapparso alla vigilia sopra quota 1,12. Contro lo yen la moneta unica ...

Borsa : Europa in calo con paure crescita - Milano attende S&P : Borse europee in rosso con i dubbi sulla crescita economica espressi dalla Bce ed in attesa del Pil degli Stati Uniti. Gli investitori vedono nella Brexit e nella guerra commerciale tra Usa e Cina i ...

Euro in calo - pesano timori crescita Germania - incertezza politica : L'Euro è ai minimi da 22 mesi, complici i timori sulla crescita tedesca e lo spettro di incertezza politica in Spagna.

Morbillo e calo delle vaccinazioni - l’ISS : “L’Italia è tra i 10 Paesi d’Europa in cui è endemico” : L’Italia è tra i 10 Paesi d’Europa in cui “il Morbillo è endemico”. Lo rileva il report sulle coperture vaccinali pubblicato oggi dall’Istituto superiore di sanità (Iss), in occasione della Settimana europea dell’immunizzazione 2019. “In Europa 37 Paesi su 53 hanno eliminato il Morbillo e 6 hanno interrotto la trasmissione dell’infezione per un periodo di almeno 12 mesi. L’Italia rimane uno ...

Eurostat : debito/Pil Eurozona in calo all'85 - 1% nel IV trim 2018 : Roma, 24 apr., askanews, - Il debito/Pil dell'Eurozona, nel quarto trimestre dello scorso anno è sceso all'85,1% rispetto all'86,4% registrato nel trimestre precedente. Lo rileva Eurostat, ...

Borsa : Europa in calo guarda a crescita : MILANO, 24 APR - Seduta in rosso per le Borse europee con gli investitori che guardano ai contenuti delle trimestrali ed ai timori sulla crescita globale, in attesa di segnali sul fronte del commercio ...

Borsa : Europa in calo guarda a crescita : ANSA, - MILANO, 24 APR - Seduta in rosso per le Borse europee con gli investitori che guardano ai contenuti delle trimestrali ed ai timori sulla crescita globale, in attesa di segnali sul fronte del ...

Cambi : Euro in lieve calo a 1 - 121 dollari : ROMA, 24 APR - Apertura in lieve calo per l'euro sui mercati. La moneta unica cede lo 0,14% a 1,1211 dollari. In Asia lo yen è stabile a 111,83, -0,03%,.

Laura Puppato e Antonio Silvio Calò candidati alle Europee : Antonio Silvio Calò, noto alla cronaca nazionale, per aver accolto nella sua famiglia 6 migranti. All'interno della necessità per l'Europa di dover rivedere complessivamente la sua politica, per ...

Sondaggi Europee - Lega vola verso il 37%. M5s in calo al 22 - 3 - Pd indietro al 18 - 7% : Stando alla rilevazione Ipsos per il Corriere della Sera, il Carroccio continua a guadagnare consenso in vista del voto del 26 maggio. E risulta in testa anche per "fedeltà di voto": l’87% di quanti l'hanno votato alle politiche del 4 marzo intende confermare la scelta. Per gli elettori M5s la percentuale è del 52% e il 18% dice che alle urne preferirà il partito di Salvini. Forza Italia si ferma all'8,7% nonostante l'effetto Berlusconi.--La ...

Sondaggi elezioni Europee - in calo la Lega : recupera il M5s che stacca il Pd : Le proiezioni pubblicate dal Parlamento europeo mostrano, in generale, il calo dei partiti europeisti a favore di quelli euroscettici. In Italia, nelle ultime settimane, si evidenzia un leggero calo della Lega, a favore del Movimento 5 Stelle che recupera consensi e stacca il Partito Democratico.Continua a leggere

Eurozona - PMI debole e mercati in calo : cosa cambia per la Bce : ... per ottenere il quale occorre un'economia in peggioramento. Per quanto possa sembrare paradossale, vale un po' l'adagio di una vecchia pubblicità: 'più la mandi giù, l'economia, e più ti tiran su, ...

Sondaggi Europee : Lega ancora in calo - M5s recupera. Flessione Pd : Lega ancora in calo. Recupera il M5s (insieme a Forza Italia). In Flessione anche il Pd. Sono questi i dati principali che sul fronte italiano emergono dalla lettura della quarta e ultima serie di proiezioni pubblicate dal Parlamento europeo per la prossima legislatura...

Mercato auto - in Europa a marzo vendite in calo del 3 - 6%. Nei primi tre mesi flessione è del 3 - 2% : TORINO - Le immatricolazioni di auto nell'Unione Europea più Efta, Svizzera, Norvegia e Lussemburgo, sono state a marzo 1.770.849, il 3,6% in meno dello stesso mese del 2018. Il primo trimestre chiude ...