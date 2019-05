Esercito Usa nella bufera | crescono gli abusi sul personale femminile

Cresce la tensione Usa-Russia sul Venezuela. Maduro all’Esercito : “Lealtà alla costituzione” : Prime vittime delle tensioni che da giorni infiammano le piazze del Venezuela dove sono in corso agguerriti scontri fra quanti si ribellano al governo di Maduro e le forze messe in campo dallo stesso presidente. Nella notte una donna è rimasta uccisa: Jurubith Rausseo, 27 anni, deceduta in ospedale dopo essere stata raggiunta da un proiettile alla ...

USA e Esercito afgano hanno ucciso più civili dei talebani - rivela un report ONU : I numeri riportati da un rapporto delle Nazioni Unite rivelano per la prima volta una verità molto scomoda per gli USA. Sembra infatti chiaro che le forze armate americane, insieme all'esercito regolare afgano, hanno ucciso più civili in Afghanistan rispetto ai talebani e ad altre forze ribelli. Questa quantità di vittime riguarda il primo trimestre del 2019 e, anche se il numero effettivo è il più basso rilevato dal 2013 a oggi, è comunque un ...

Iran - inserito l’Esercito Usa nella lista nera delle organizzazioni terroristiche : I deputati del Parlamento Iraniano hanno approvato a larghissima maggioranza una legge che designa le forze armate statunitensi in Medio Oriente come un’organizzazione terroristica. Il provvedimento è considerato una rappresaglia di Teheran alla decisione degli Stati Uniti di inserire i Guardiani della Rivoluzione Iraniana, i Pasdaran, nella lista nera dei terroristi stranieri. La notizia del voto è stata riportata dalla televisione di Stato ...

Capo di Stato Maggiore USA soddisfatto dal livello dei contatti con l'Esercito russo - : Allo stesso tempo, secondo il generale Joseph Dunford, Mosca negli ultimi anni "non si comporta normalmente". Joseph Dunford, presidente del Joint Chiefs of Staff, Stato Maggiore congiunto - ndr, ...

Usa : entrate in vigore restrizioni per transgender nell'Esercito : Secondo la nuova politica la disforia di genere sarà trattata come una condizione di salute mentale che potrebbe squalificare un candidato dal servizio, ha detto il Pentagono. Attualmente all'interno ...

Zarif - Esercito Usa in lista terrorismo : ISTANBUL, 8 APR - Il ministro degli Esteri iraniano Mohammad Javad Zarif ha proposto al Consiglio di sicurezza nazionale di Teheran di includere le truppe Usa che operano in Medio Oriente e Asia nella ...

L'Esercito Usa ha mostrato come utilizzerà HoloLens : Quando i dipendenti di Microsoft hanno sollevato i propri dubbi sul contratto HoloLens da 479 milioni di dollari con L'esercito americano, hanno posto una domanda: come sarà usato questo sistema? Ora possiamo farci un'idea migliore. L'esercito ha fornito a CNBC una demo del suo Integrated Visual Augmentation System, che utilizza un HoloLens 2 modificato per fornire sia l'assistenza al combattimento che l'addestramento. Si dice sembri come un ...

Un senatore USA attacca apertamente Sundar Pichai : Google aiuta il governo e l’Esercito cinesi : Il senatore Josh Hawley ha inviato una lettera al CEO di Google, chiedendogli di spiegare al popolo americano il lavoro del colosso di Mountain View in Cina L'articolo Un senatore USA attacca apertamente Sundar Pichai: Google aiuta il governo e l’esercito cinesi proviene da TuttoAndroid.