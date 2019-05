Elodie | compleanno con Senza veli social - foto

blogo

(Di venerdì 3 maggio 2019)29 anni oggi.ha deciso di regalarsi uno scatto inedito e particolarmente piccante per il suo ultimo anno da under 30, ovvero un Senza veli per ora 'censurato' firmato Guido Stazzoni.Oggi mi sono fatta un regalo. L’ultimo anno da ventenne e volevo sentirmi bella. Grazie a tutti per gli auguri, vi voglio bene.con Senza veli03 maggio 2019 14:45.

stationitaly : ACCADDE OGGI 3 Maggio 1990 - Nasce a Roma Elodie Di Patrizi..nota solo come Elodie...cantante.. Buon compleanno !! - Etzi2891 : Buon compleanno @Elodiedipa ????????????. #BuonCompleannoElodie #Elodie -