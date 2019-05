ilfogliettone

(Di venerdì 3 maggio 2019) Unintorno alle 11.15 nella zona industriale di, nel Mantovano. Il mezzo, uncivile, è finito nel terreno di un ditta e avrebbe danneggiato un impianto per la distribuzione del gas, causandone una fuga che ha costretto i carabinieri intervenuti ad isolare la zona in attesa dell'intervento dei tecnici. Ildel velivolo è.Si chiamava Alessandro Foglio Bonacina, responsabile finanziario di Cellular Italia, Nato nel 1981, si era laureato in economia all'universita' di Parma, aveva iniziato a lavorare nel 2004 a Cellular line, societa' quotata di cui nel 2013 le famiglie reggiane Aleotti e Foglio avevano ceduto la maggioranza. I soccorritori del 118 (accorsi con tre ambulanze, un'automedica e l'elisoccorso) non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo che volava da solo. Sul posto anche i vigili del fuoco.

emergenzavvf : #3maggio 13:30, intervento in corso per un elicottero precipitato nella zona industriale di Pegognaga (MN): decedut… - MazzaliVanna : RT @RaiNews: #Mantova, precipita un #elicottero: a bordo solo il pilota. Il velivolo è precipitato nella zona industriale di Pegognaga vici… - ilfogliettone : Elicottero precipitato a Pegognaga, morto il pilota 38enne - -