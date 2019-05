Elicottero precipita | morto pilota-manager | era l' unico a bordo

Elicottero precipitato a Pegognaga - Mantova - : morto il pilota : Milano, 3 mag., askanews, - E' un pilota reggiano di 37 anni, la vittima dell'Elicottero precipitato intorno alle 11.15 nella zona industriale di Pegognaga, nel Mantovano. Il mezzo, un Elicottero ...

Un Elicottero è precipitato in provincia di Mantova : il pilota è morto : Un elicottero è precipitato questa mattina a Pegognana, in provincia di Mantova, ed è morto il pilota, l’unica persona a bordo. L’incidente è avvenuto intorno alle 11.30 di questa mattina, nella zona industriale del paese, mentre l’elicottero era impegnato in alcune

Elicottero precipita a Mantova : morto il pilota - unico a bordo : Muore precipitando con l'Elicottero attrezzato per l'aerofotografia che stava pilotando sopra la zona industriale di Pegognaga, Mantova, poco dopo le 11 nei pressi dello svincolo autostradale. A bordo ...

Precipita Elicottero a Mantova - si temono vittime : Un elicottero non sanitario è Precipitato nella zona industriale di Pegognaga, in provincia di Mantova, poco prima delle 11:30, vicino allo svincolo autostradale: lo comunica l’Azienda Regionale Emergenza Urgenza. Si temono vittime. L'articolo Precipita elicottero a Mantova, si temono vittime sembra essere il primo su Meteo Web.