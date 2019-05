Elicottero precipita a Mantova | morto il pilota | unico a bordo

Precipita Elicottero a Mantova - si temono vittime : Un elicottero non sanitario è Precipita to nella zona industriale di Pegognaga, in provincia di Mantova , poco prima delle 11:30, vicino allo svincolo autostradale: lo comunica l’Azienda Regionale Emergenza Urgenza. Si temono vittime . L'articolo Precipita elicottero a Mantova , si temono vittime sembra essere il primo su Meteo Web.

Mantova - Elicottero precipita sulla zona industriale : “C’è almeno una vittima” : Un elicottero è precipitato nella zona industriale di Pegognana, paese in provincia di Mantova. A bordo del velivolo per rilevamenti fotografici, secondo una prima ricostruzione, ci sarebbe una persona. L’incidente, avvenuto attorno alle 11.30, ha coinvolto una trasversale di via Guido Rossa, in piena zona industriale, nei pressi dello svincolo autostradale. Secondo le prime testimonianze ci sarebbe stato un guasto che ha fatto bloccare ...