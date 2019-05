Elezioni europee | Verhofstadt annuncia lo scioglimento dell’Alde | “Nascerà un nuovo

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 3 maggio 2019) L’Alleanza dei Democratici e dei Liberali per l’Europa (Alde) si scioglierà per fondare ungruppo che accoglierà anche La République En Marche di Emmanuel Macron in vista delledel 23-26 maggio. Quella che era una fusione nell’aria da tempo, messa in discussione da periodiche smentite, soprattutto da parte dei macronisti, è stata ufficializzata dal capogruppo dei Liberali, Guy, in occasione del confronto tra i candidati alla presidenza della Commissione Europea allo “State of the Union” di Firenze. “Creeremo ungruppo, un gruppo globale, un gruppo centrista e pro-europeo insieme a Emmanuel Macron”, hato l’ex primo ministro del Belgio e Spitzenkandidat del gruppo insieme ad altri sei membri di diversi Paesi europei, tra cui Emma Bonino.Finisce così, dopo 15 anni all’interno della ...

