Elezioni europee | Nicola Zingaretti ospite nella seconda puntata di Tribù - Sky tg24

Di Battista : “Mi ricandido alle Elezioni fra 4 anni. O dopo le Europee se cade il governo”. E come capo politico? “No - è Di Maio” : Alessandro Di Battista è pronto a candidarsi alle prossime elezioni politiche con il Movimento 5 stelle. Sia che siano fra quattro anni o anticipate a causa della caduta del governo. L’ex deputato M5s, dopo che dal 12 febbraio scorso non si faceva vedere in televisione, ha deciso di partecipare alla puntata di “Accordi e Disaccordi” condotta da Andrea Scanzi e Luca Sommi e in onda stasera alle 22.45 sul Nove. E per la prima ...

Elezioni europee - Roberto Fico : “Orban fa politica anti europeista e anti italiana” : Il presidente della Camera Roberto Fico intervenendo al Festival della Tv e dei nuovi media, ha risposto alle domande del direttore di Fanpage.it Francesco Piccinini: ""La Libia non è un porto sicuro, non è uno Stato sicuro. È gestita da mercenari. Pensare che sia un porto sicuro è una boutade enorme".Continua a leggere

Elezioni europee - Verhofstadt annuncia lo scioglimento dell’Alde : “Nascerà un nuovo gruppo pro-Ue con Macron” : L’Alleanza dei Democratici e dei Liberali per l’Europa (Alde) si scioglierà per fondare un nuovo gruppo che accoglierà anche La République En Marche di Emmanuel Macron in vista delle Elezioni europee del 23-26 maggio. Quella che era una fusione nell’aria da tempo, messa in discussione da periodiche smentite, soprattutto da parte dei macronisti, è stata ufficializzata dal capogruppo dei Liberali, Guy Verhofstadt, in occasione ...

Come comunicano i partiti nelle Elezioni europee 2019 : Il mese di maggio si caratterizzerà per un’intesa campagna elettorale; le europee rappresenteranno una prova di fuoco per il governo e un “regolamento di conti” interno ai partiti. Finita la stagione dei congressi le elezioni europee, proporzionale con le preferenze, determineranno gli equilibri interni dei partiti.Per la costruzione del consenso sarà fondamentale, per ogni partito e leader, una efficace campagna ...

LE Elezioni europee SCENDONO IN CAMPO CON LA SERIE B : Calcio Sport ed ELEZIONI si ritrovano mano nella mano nei campi di calcio di SERIE BKT. Benevento, Foggia e Salernitana per la 37esima giornata, in programma dal 4 al 6 maggio, e Lecce, Palermo e Pescara, ...

Elezioni europee 2019 : tessera elettorale a Lionel Messi - le origini italiane : Elezioni europee 2019: tessera elettorale a Lionel Messi, le origini italiane Il prossimo 26 maggio 2019 si terranno le Elezioni europee. Sarà la prima volta al voto dopo le Elezioni politiche del 2018 a cui è seguita la formazione del governo del cambiamento composto da M5S e Lega. Sarà quindi anche una grande occasione per testare – anche se si tratta di Elezioni diverse – il gradimento dell’elettorato nei confronti di ...

Anna Ciriani - Madameweb di Annunci69 - si candida alle Elezioni europee 2019 : "Vorrei creare spiagge per nudisti e scambisti al Sud" : Certo, mi piacciono le ammucchiate, ma anche la politica è un'ammucchiata. Sono anche frequentatrice di spiagge per scambisti e nudisti, come quella di Cap D'Agde. E spero che molti scambisti votino ...

Sondaggi Elezioni europee - la Lega irraggiungibile : 12 punti di vantaggio su M5s e Pd : Un Sondaggio realizzato da Euromedia Research per Porta a Porta conferma il primato della Lega nelle rilevazioni in vista delle prossime elezioni europee del 26 maggio. Il partito di Matteo Salvini continua a prendere il largo e ha ora un vantaggio di circa 12 punti percentuali sia sul Movimento 5 Stelle che sul Partito Democratico.Continua a leggere

I sondaggi sui partiti a un mese dalle Elezioni europee : Manca meno di un mese alle elezioni Europee con cui l'Italia e gli altri 27 paesi dell'UE (compreso il Regno Unito) eleggeranno i loro rappresentati al Parlamento Europeo. Sono stati depositati – e ammessi – i simboli di 18 diverse liste, ma solo una parte di queste riuscirà effettivamente ad eleggere degli europarlamentari. Il motivo risiede nei meccanismi della legge elettorale, che in Italia prevedono una soglia di sbarramento del 4%: solo i ...

Elezioni europee - il voto negato agli italiani che vivono fuori dall'Ue : Elezioni europee 2019, la guida al voto: tutto quello che c'è da sapere 29 aprile 2019 C'è chi vota nelle ambasciate o nei consolati e chi può farlo collegandosi a un sito internet per votare ...

Alla vigilia delle Elezioni europee papa Francesco lancia la sfida al Sovranismo : Mentre fa il giro del mondo la foto di Orban e Salvini sotto un alto muro spinato simbolo eloquente di una Europa che impaurita dai migranti pensa di difendersi respingendoli, papa Francesco ha ...

Elezioni europee 2019 : come cambiano le linee guida Facebook per gli utenti : Elezioni europee 2019: come cambiano le linee guida Facebook per gli utenti In vista delle Elezioni europee Facebook annuncia maggiore trasparenza rispetto agli annunci pubblicitari e politici. Elezioni europee 2019: Facebook annuncia maggiore trasparenza A precisare i termini dell’operazione è stato lo stesso Product Manager di Facebook Satwik Shukla; in pratica, chi vorrà diffondere un’inserzione pubblicitaria a pagamento dovrà ...

