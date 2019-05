Elezioni europee - il voto negato agli italiani che vivono fuori dall'Ue : Il nostro è tra i pochi Paesi membri che non prevede facilitazioni per chi risiede in uno Stato che non fa parte dell'Ue...

L'asse tra Salvini e Orban per le Elezioni europee : Matteo Salvini e Viktor Orban stringono un 'patto' pre-voto per fare pressing sul Partito popolare europeo affinché abbandoni l'alleanza coi Socialisti e volga lo sguardo a destra. Accolto come un "eroe" (parole di Orban), il ministro dell'Interno italiano si è trasferito in elicottero al confine con la Serbia, appena atterrato a Budapest. Lì lo attendeva il primo ministro ungherese che lo ha accompagnato nella visita sulle torri ...

I sondaggi sui partiti a un mese dalle Elezioni europee : Manca meno di un mese alle elezioni Europee con cui l'Italia e gli altri 27 paesi dell'UE (compreso il Regno Unito) eleggeranno i loro rappresentati al Parlamento Europeo. Sono stati depositati – e ammessi – i simboli di 18 diverse liste, ma solo una parte di queste riuscirà effettivamente ad eleggere degli europarlamentari. Il motivo risiede nei meccanismi della legge elettorale, che in Italia prevedono una soglia di sbarramento del 4%: solo i ...

Elezioni europee - Le Iene contro Dino Giarrusso : “Si fa campagna elettorale per M5s con noi ma non c’entriamo nulla” : “Dino Giarrusso si fa campagna con vestito e soprannome ‘Iena’. Noi de Le Iene non c’entriamo nulla. Con i migliori auguri, Dino rimetti la divisa nell’armadio! Dino Giarrusso da più stagioni non fa più parte de Le Iene perché ha scelto di fare politica, nel Movimento 5 Stelle“. È la denuncia fatta dalla redazione de Le Iene in un comunicato in cui il programma di Mediaset prende le distanze dall’ex ...

Sconti Alitalia in vista delle Elezioni europee : In occasione delle elezioni europee, che si terranno il 26 maggio 2019 , Alitalia consentirà agli elettori che si recano nella propria residenza per votare di fruire di uno sconto sul biglietto dei ...

Elezioni europee - Di Maio : Parlamento Ue parcheggio trombati politica - Sky TG24 - : Il vicepremier ha presentato il programma del M5S per le Elezioni del 26 maggio. "Saremo ago della bilancia", ha detto. Poi una critica a Salvini: "Contro l'austerity ma alleati con Orban? Non ha ...

Elezioni europee - Luigi Di Maio : “Parlamento Ue è stato il parcheggio per trombati della politica” : Luigi Di Maio ha presentato questa mattina il programma del M5S per le Elezioni europee, che si articola in 10 punti: "Il Ppe e il Pse non avranno il 51% e il gruppo del M5s sarà ago della bilancia. Queste Elezioni non sono solo europee ma anche italiane: dobbiamo evitare che tornino quelli che c'erano prima".Continua a leggere

Elezioni europee 2019 - la puntata 1 di Tribù : ospiti Beppe Sala e Maurizio Molinari - Sky Tg24 - : Da stasera il nuovo programma con Fabio Vitale di interviste ai protagonisti della politica a meno di un mese dalle consultazioni del 26 maggio. In onda dal martedì al venerdì, dalle 20:20, anche sui canali 100 e 500 della piattaforma Sky e sul digitale terrestre

Le Elezioni europee decideranno il destino della democrazia romena : La campagna elettorale è dominata dalla politica interna, soprattutto dai tentativi di ostacolare la magistratura anticorruzione che indaga sul partito di governo. Leggi

Vittoria - oggi sorteggio scrutinatori per Elezioni europee 26 maggio : elezioni europee, oggi, giovedì 2 maggio, il sorteggio pubblico per gli scrutatori. Sarà effettuato alle ore 11, nella Sala San Giovanni di Palazzo Ia

Tribù - Europa 19 - il nuovo spazio Sky TG24 dedicato alle Elezioni europee : Sovranisti ed europeisti, liberal e conservatori, pro euro e anti euro: i popoli europei sono sempre più divisi in tribù che si incontrano e si scontrano. “Tribù – Europa 19”, l’approfondimento di Sky TG24 condotto da Fabio Vitale, al via giovedì 2 maggio alle 20.20, racconta l'Italia che si avvicina alle elezioni del 26 maggio, che saranno decisive in...