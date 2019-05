È stata rilasciata la donna accusata dell’omicidio di Kim Jong-nam | il fratellastro di

Felicity Huffman di Desperate Housewives arrestata : rilasciata su cauzione e senza passaporto : UPDATE 13/03 ore 9:00Felicity Huffman è stata rilasciata con una cauzione di 250 mila dollari, le è stato ritirato il passaporto ed è stata convocata al tribunale di Boston per il prossimo 29 marzo. Il marito William H. Macy, non coinvolto nella vicenda, era in tribunale con lei e ha ovviamente garantito per la cauzione. Come spesso capita per personalità di alto profilo, viaggi internazionali possono essere consentiti dietro richiesta alla ...