E’ il mese Rosa! Ciclisti protagonisti al Giro d’Italia | ma non solo | il calendario di

(Di venerdì 3 maggio 2019) Tanto ciclismo con le sfide ald’Italia 2019 ma non: tutti gli eventi sportivi deldi maggio E’ arrivato ildi Maggio: dopo qualche giornata di sole che ha illuso gli amanti del caldo, il maltempo sembra essersi rifiondato sulla nostra terra, incupendo l’atmosfera. Ci pensa però lo sport, a risollevare gli animi delle persone ancora costrette a rimanere chiuse in casa prima di divertirsi nella lunga estate caldissima.Dalle gare di MotoGp e Formula, alla pallavolo, ma l’evento più importante deldi maggio sarà sicuramente l’edizione 2019 deld’Italia.Ecco ildettagliato degli eventi sportivi deldi maggio: 1 – Calcio, Andata di semifinale di Champions League 2 – Calcio, Andata di semifinale di Europa League 3 – Atletica, Diamond League Doha 3-6 – Basket, Final Four ...

