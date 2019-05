È già tempo di Huawei Mate 30 Pro | schermo da 6 | 7 pollici | carica a 55 W e quattro

Allerta Meteo Campania : avviso di criticità codice giallo per temporali : La Protezione civile della Regione Campania ha diffuso un’Allerta Meteo codice “giallo”: l’avviso è valido dalle 13 alle 20 di oggi sulle zone 2 (Alto Volturno e Matese), 3 (Penisola Sorrentino-amalfitana, Monti di sarno e Monti Picentini), 4 (Alta Irpinia e Sannio) e 5 (Tusciano e Alto Sele). I temporali si concentreranno prevalentemente sulle aree più interne delle rispettive zone di Allerta, con sconfinamenti anche sul ...

Maltempo in Molise : temperature a picco - neve in montagna e pioggia in collina : In Molise oggi giornata all’insegna di freddo, pioggia e neve a quote superiori ai 1.200 metri. Leggere nevicate si sono registrate a Capracotta (Isernia), 1.421 metri, e in altre zone dell’entroterra. Segnalata pioggia sulla costa e nelle zone collinari. La colonnina di mercurio è scesa a picco nell’arco di pochi giorni. A Isernia la minima questa notte è stata +2°C, a Campobasso +4°C. L'articolo Maltempo in Molise: ...

Allerta Meteo Lazio : domani 1° Maggio criticità “gialla” per temporali : Il Centro Funzionale Regionale ha emesso oggi un bollettino che riporta una valutazione di criticità codice giallo per rischio idrogeologico a seguito di precipitazioni temporalesche. I fenomeni previsti saranno da isolati a sparsi, a prevalente carattere di rovescio o temporale a evoluzione diurna con quantitativi cumulati deboli o puntualmente moderati. Si susseguiranno dalla mattinata di domani, mercoledi’ 1 Maggio, e per le successive ...

Maltempo Brasile - pioggia e vento colpiscono Rio : allerta meteo : E’ di nuovo allerta meteo a Rio de Janeiro, in Brasile, dove questa notte sono state registrate piogge e venti fino a 105 chilometri orari, con decine di alberi caduti e interruzioni di corrente, mentre nella città di Santos, sulla costa dello stato di San Paolo, le raffiche di vento hanno raggiunto i 150 chilometri orari e hanno causato la morte di una donna. Il punto più colpito di Rio de Janeiro è stato il Forte di Copacabana, di fronte ...

Maltempo Cuba : forte tempesta danneggia l’aeroporto di Santa Clara : Una tempesta che si è abbattuta sulla zona centrale di Cuba, descritta come “tipica” e associata all’estate, provocando danni all’aeroporto internazionale della città di Santa Clara, a circa 400 chilometri ad est di L’Avana, senza causare vittime o feriti. La grave tempesta locale, così come è stata definita da José Rubiera, noto meteorologo Cubano, ha colpito l’aeroporto della citta’ alle ore 17 locali ...

Che tempo che fa - Allegri spiazza Ambra Angiolini da Fazio : "Bugiarda - ci siamo già sposati" : Massimiliano Allegri non ammette repliche quando in tv, che si tratti di Lele Adani, o anche della sua compagna Ambra Angiolini. L'attrice a Domenica in da Mara Venier aveva garantito che non avrebbe intenzione di sposare l'allenatore della Juventus. Ma Allegri poche ore dopo a Che tempo che fa da F

Grecia : S&P temporeggia su rialzo rating - ma confida in boom economia : S&P ha confermato il giudizio sulla Grecia, deludendo le attese di chi confidava in un nuovo rialzo del rating dopo gli ulteriori progressi compiuti dallo stato ellenico uscito la scorsa estate dal ...

Che Tempo Che Fa - Salvini aleggia. Liliana Segre a Fazio : "La Liberazione un derby? Mi ribolle il sangue..." : Fazio apre CTCF con Liliana Segre, i rigurgiti fascisti e l'importanza della memoria. Nessuno nomina Matteo Salvini, ma le parole, i tweet, le scelte del vicepremier e Ministro dell'Interno aleggiano nello studio di Che Tempo Che Fa durante l'anteprima alla puntata di domenica 28 aprile, aperta da Liliana Segre che racconta a Fabio Fazio e al pubblico tv la sua Liberazione, quella dal campo di concentramento e quella dal Nazi-Fascismo, ...

Serie A Sampdoria - Giampaolo : «Perso per nostri demeriti - primo tempo non all'altezza» : GENOVA - " Il secondo tempo mi fa ancora più rabbia se penso a come abbiamo giocato nel primo ". Così Marco Giampaolo , ai microfoni di Sky Sport, dopo la sconfitta casalinga che allontana le velleità europee subita con la Lazio . " Nella prima frazione di gioco non siamo stati all'altezza - ammette il tecnico doriano -, mentre nel ...

Maltempo : neve a Cortina - pioggia su resto del Veneto : Piove su tutto il Veneto mentre a Cortina d’Ampezzo è tornata la neve cosi’ come sull’arco delle Dolomiti sopra i 1600. Lo rende noto l‘Arpav (Agenzia regionale per l’ambiente del Veneto) che rileva come i fenomeni sono per lo piu’ a carattere locale e che gia’ nella tarda serata e notte andranno ad esaurimento. Il tempo instabile e’ stato piu’ insistente a nord-est, alternato ad alcune ...

Maltempo Bergamo - pioggia e grandine : allagato l’aeroporto di Orio al Serio : Un violento temporale con grandine e pioggia si è abbattuto su tutta la provincia di Bergamo oggi pomeriggio, causando disagi anche all’aeroporto di Orio al Serio. Il forte vento ha provocato la rottura di un collettore di acqua piovana e dal soffitto dell’area arrivi è piovuto all’interno, allagando il pavimento. In una mezz’ora i tecnici dello scalo hanno sistemato la conduttura e asciugato l’area interessata. Un ...

Le statue stampate in 3D degli dei contemporanei - tra tecnologia e politica : Mai come oggi tecnologia e politica sembrano essere diventate le più rilevanti divinità del nostro mondo. Ed è proprio a partire da questa osservazione che il 1° maggi, negli spazi di The Elizabeth Collective di New York, sarà inaugurata la mostra The Beginning of the End, curata da James Salomon: al suo interno sarà possibile ammirare le statue modellate e stampate in 3D dall’artista cileno Sebastian Errazuriz, che ha pensato di ricreare ...

Estetica del mito contemporaneo. A Perugia : Un atipico fauno galantuomo fa il baciamano a una dea estatica e non più ritrosa: a lei Kossuth chiede di danzare sul mondo nella sua casta nudità, di piroettare sulle punte al suono di un violino ...