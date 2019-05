Dopo le Europee con il Pd subito 800mila migranti | la fake news che fa

'Dopo le Europee con il Pd subito 800mila migranti' - Zingaretti : 'Fake news - denuncio i troll sovranisti' : 'Vinciamo le Europee 2019 e chiederemo all'Europa una direttiva comunitaria per aprire tutti i porti italiani, per accogliere immediatamente gli 800.000 profughi libici Il nostro primo obiettivo dopo ...

Sondaggi - Lega resta prima. M5s ha un punto più del Pd. Per il 48% degli elettori il governo dura anche Dopo le europee : La Lega resta il primo partito, il Movimento 5 stelle continua ad essere sopra al Pd. Il governo, invece, incassa il gradimento del 43% degli elettori. Per la maggioranza, tra l’altro, l’esecutivo sopravviverà alle elezioni europee. È quello che emerge da un Sondaggio di Emg Acqua presentato oggi ad Agorà, su Raitre. Il Carroccio è stabile sopra i trenta punti percentuali: è 32,2%, in crescita dello 0,9% rispetto alla settimana ...

"Silvio - alle Europee stattene a casa che non ne vale la pena" - il medico del Cav Dopo l'operazione : Silvio Berlusconi, operato per un'occlusione intestinale alla vigilia delle elezioni Europee, sta bene e conta di tornare a casa nel giro di pochi giorni ma c'è chi gli consiglia riposo, anche se in piena campagna elettorale. Portare a termine l'impegno per le Europee "dipenderà da lui", assicura Alberto Zangrillo, medico del Cavaliere, che ha aggiunto: "Ovviamente è argomento che mi appassiona poco ma, se proprio dovessi, ...

Zingaretti : “Dopo le europee cadrà il governo e andremo a elezioni - no a esecutivi tecnici” : Secondo il segretario del Partito Democratico, Nicola Zingaretti, dopo le elezioni europee ci sarà una crisi di governo e la posizione del suo partito è chiara: nessuna alleanza con il Movimento 5 Stelle e no a un governo tecnico. Motivi per cui, secondo Zingaretti, si tornerà al voto in tempi brevi.Continua a leggere

Luigi Di Maio : “Governo non cadrà Dopo le elezioni europee - va avanti per 4 anni” : Luigi Di Maio ha assicurato che il governo non cadrà dopo le elezioni europee di maggio, e ha aggiunto che l'IVA non aumenterà, "non con il Movimento Cinque Stelle". Ma in un'intervista sul Fatto Quotidiano il ministro dell'Economia Tria ha ribadito: "Non è possibile abbassare le tasse, far crescere la spesa e tenere l'Iva ferma. In passato l'hanno fatto e adesso ne facciamo i conti".Continua a leggere

Scontro Eca-Leghe Dopo la lettera di Agnelli : “No alle Coppe europee nel fine settimana” : Scontro Eca-Leghe dopo la lettera di Agnelli: Come saranno in futuro i campionati nazionali? E la Superchampions dominerà la scena europea? Se ne discute tanto in questi giorni, e se ne discuterà a lungo sino a questa estate, cercando un accordo non facile fra Eca, Uefa e Leghe europee. Chi organizza è la Uefa, chi investe i club (rappresentati dall’Eca), ma le Leghe europee non ci stanno a fare la parte dei comprimari e danno ...

Sondaggi politici Noto : addio governo Dopo le Europee : Sondaggi politici Noto: addio governo dopo le Europee Il “governo del cambiamento” terminerà la sua esperienza il giorno dopo le Europee. Convinto di questo scenario è un italiano su due, secondo un Sondaggio dell’istituto Noto per QN. Solo il 38% crede che l’esecutivo giallo verde andrà avanti e non ci sarà alcuna crisi. I sentori di un divorzio imminente d’altronde ci sono tutti. La tensione tra Lega e ...

Province - tregua armata 5S-Lega : "Ne parliamo Dopo le Europee" : Luigi Di Maio tiene il punto nella polemica montata intorno alla riforma degli enti locali sulla quale stanno lavorando da mesi il viceministro del M5S all'Economia Laura Castelli e il ...

Salvini : non aumenteremo l'Iva - Dopo le europee nessuno ci chiederà 23 miliardi : Allora basta sceneggiate, al governo dico fermatevi, noi siamo pronti ad aprire un dialogo sull'economia per tenere in sicurezza l'Italia'.

Conte conferma : “Dopo le Europee cambierà il clima” : Giuseppe Conte non si riferisce di certo alle condizioni meteorologiche quando a Pechino risponde ai giornalisti su alcune domande relative alla politica italiana. A tenere banco è ancora il caso del Sottosegretario Armando Siri che la Lega difende a spada tratta, mentre il Movimento vorrebbe fuori dal Governo, avendogli già ritirato le deleghe. “La fiducia, è questo il tema. Soprattutto in base a questo deciderò. Parlo della fiducia del ...

Matteo Salvini : "Il governo? Continuerà a esserci Dopo le europee ma anche a Ferragosto - Natale e Capodanno" : Matteo Salvini non teme che l'esecutivo possa avere vita breve: "Siamo tutti nelle mani del buon Dio", ma questo governo "ci sarà il 27 maggio, a Ferragosto, Natale e Capodanno...", ha affermato il ministro dell'Interno e leader della Lega ai giornalisti che gli chiedevano previsioni sulla durata dell'Esecutivo dopo il voto per le europee.Negli ultimi giorni, dopo lo scontro tra gli alleati di governo sul caso Siri, si erano rincorse voci ...

Lega e 5Stelle - nulla di nuovo sotto il sole. Che ne sarà del governo Dopo le Europee : La vicenda del sottosegretario Siri, accusato di aver operato a favore di determinati ambienti imprenditoriali vicini, fra l’altro, a individui sospettati di mafia, costituisce oggi un nuovo motivo per la crisi di governo. Salvini tiene duro a difesa di Siri, agitando la clava dei fondi per Roma. Fa così perché, con Siri, viene messo in discussione un elemento essenziale del suo sistema di potere. Sistema di potere molto attento ad assecondare ...

Eca - assemblea a inizio giugno per il format delle coppe europee Dopo il 2024 [DETTAGLI] : L’Esecutivo dell’Eca, l’Associazione dei club europei presieduta da Andrea Agnelli, ha convocato un’assemblea generale straordinaria per il 6-7 giugno a Malta, nella quale si discuterà del futuro format delle competizioni europee per club. Dal 2024, infatti, l’Eca vorrebbe l’introduzione fra le varie competizioni di promozioni e retrocessioni e una piattaforma inclusiva per tutti i club basata sulla ...

Salvini - Giogetti commissario? Vedremo Dopo Europee : "Abbiamo le Europee da fare, non ho ancora minimamente pensato a nomi e cognomi di commissari europei". Cosi' il vice premier Matteo Salvini, sulle ipotesi che il sottosegretario Giancarlo Giorgetti possa essere indicato dal governo italiano quale commissario dell'Unione europea dopo le elezioni di maggio. In vista del voto di maggio, "a me interessa portare piu' Italia in Europa, e il voto alla Lega e' l'unico voto utile da questo punto di ...