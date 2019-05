Domenica In | ospiti 5 maggio | Mara Venier invita Riccardo Fogli

Domenica in e gli ospiti del 5 maggio 2019 (Anteprima Blogo) : Se c'è un pomeriggio della settimana in cui Rai1 respira a pieni polmoni l'aria buona dell'alta quota degli ascolti televisivi questo è, senza ombra di dubbio, quello della Domenica. Grazie ad una azzeccatissima edizione dello storico contenitore festivo della prima rete televisiva italiana e alla sua condottiera e conduttrice Mara Venier, nel pomeriggio del giorno di festa, la rete diretta da Teresa De Santis si prende quello che gli ...

Domenica in - le anticipazioni e gli ospiti di Mara Venier : in studio ci sarà anche Ambra Angiolini : Si preannuncia una puntata ricca quella del 28 aprile per Domenica in con Mara Venier. Tra gli ospiti in studio ci saranno i due ballerini rivelazione di Ballando con le stelle, l'attrice Milena Vukovic e l'ex calciatore Osvaldo. Con loro anche l'ex ballerino stellato Cesare Bocci, che si racconterà

Domenica In – Trentatreesima puntata del 28 aprile 2019 – Milena Yukotic - Cesare Bocci - Ambra tra gli ospiti. : Mara Venier è tornata a Domenica In. La zia di tutti è tornata al suo programma del cuore, al suo primo amore, quello che le ha dato la grande popolarità e tanto successo. E il programma è tornato ai fasti di un tempo: finalmente dopo anni una struttura precisa, una scenografia e uno studio degni […] L'articolo Domenica In – Trentatreesima puntata del 28 aprile 2019 – Milena Yukotic, Cesare Bocci, Ambra tra gli ospiti. sembra essere il ...

Che Tempo Che Fa - anticipazioni e ospiti di Domenica 28 aprile 2019 : Che Tempo Che Fa torna in onda dopo la pausa pasquale e si occupa sempre più da vicino delle prossime Elezioni Europee ospitando nella 27esima puntata di questa sera, domenica 28 aprile 2019, dall2 20.35 su Rai 1 il Presidente del Parlamento Europeo e Vicepresidente di Forza Italia Antonio Tajani. Come vuole l'equilibrio elettorale, e come sottolinea la nota di presentazione della puntata, nelle prossime settimane "sono stati invitati in ...

Che Tempo che Fa Domenica 28 aprile su Rai 1 : Coez e Massimiliano Allegri tra gli ospiti : Che Tempo che Fa e il Tavolo di Che Tempo che Fa domenica 28 aprile con Fabio Fazio su Rai 1: ecco gli ospiti della puntata Dopo la pausa di Pasqua torna su Rai 1 dalle 20:35 Che Tempo Che Fa con Fabio Fazio, la compagnia di Filippa Lagerback e le incursioni di Luciana Littizzetto pronta a commentare l’attualità. La componente politica della trasmissione vederà l’intervista al Presidente del Parlamento Europeo e Vicepresidente di ...

Ospiti Domenica Live 28 aprile : chi ci sarà da Barbara d’Urso : Domenica Live, anticipazioni puntata del 28 aprile 2019: gli Ospiti di Barbara d’Urso Andrà in onda dopodomani, 28 aprile, una nuova puntata di Domenica Live con Barbara d’Urso, i cui Ospiti e le anticipazioni sono usciti in rete nelle ultime ore, anche grazie alle rivelazioni fatte dalla conduttrice stessa al termine dell’appuntamento odierno di Pomeriggio Cinque. Una nuova puntata, quindi, per il contenitore Domenicale di ...

Ospiti Domenica In del 28 aprile : Mara Venier punta su Ballando : Domenica In, Ospiti e anticipazioni 28 aprile: Mara Venier punta su Ballando con le stelle Ultima Domenica del mese quella di dopodomani, 28 aprile 2019, in compagnia di Mara Venier e Domenica In: la trasmissione, lo ricordiamo, andrà poi in onda per l’ultimo mese di questa stagione tv, quello di maggio, per chiudere i battenti Domenica 24. E anche per la prossima puntata di Domenica In, il sempre informato TvBlog ha svelato tutti gli ...

Domenica Live e Domenica In - ospiti del 28 aprile 2019 : ospiti Domenica Live e Domenica In: chi saranno? Domenica Live e Domenica In punteranno su ospiti che stanno facendo tanto chiacchierare nell’ultimo periodo. Mara Venier, per esempio, intervisterà Ambra Angiolini; Barbara d’Urso, invece, Guendalina Tavassi, che ha avuto uno scontro a distanza con Cristian Imparato, l’ex idolo di Io Canto. Due trasmissioni che riescono sempre […] L'articolo Domenica Live e Domenica In, ...

Domenica in e gli ospiti del 28 aprile 2019 (Anteprima Blogo) : Nuova scoppiettante puntata quella in programma Domenica 28 aprile per Domenica in, il premiato (dal pubblico) appuntamento principe del pomeriggio del giorno di festa diffuso dalla prima rete televisiva italiana. Mara Venier ed il suo fantastico gruppo hanno preparato un menù che appare davvero invitante per tutti i telespettatori che affezionati, ogni Domenica, seguono questa storica trasmissione del primo canale che quest'anno sta vivendo una ...

Vastese-Avezzano - disposizioni per la partita di Domenica : 70 i biglietti per i tifosi ospiti : Serie di disposizioni , da parte dell' Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive , in vista di Vastese-Avezzano , partita valida per la 37giornata del campionato di Serie D girone F in ...

