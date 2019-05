Domenica è la giornata mondiale della Risata

Domenica la Giornata mondiale della risata per la pace nel mondo : Inoltre, lo Yoga della risata favorisce le relazioni, riconosciute dalla stessa scienza come imprescindibili per la felicità.

Domenica 28 Giornata internazionale della danza sulle punte a Zoomarine : Roma, 26 apr. (Labitalia) - Zoomarine, il più grande parco marino italiano, festeggia la Giornata [...]

Liga 2018-2019 - 34giornata : i risultati delle partite della Domenica : REAL MADRID-ATHLETIC BILBAO 3-0 47' Benzema, 76' Benzema, 90' Benzema Real Madrid , 4-3-3,: Keylor Navas; Carvajal, Vallejo, Varane, Marcelo; Kroos, 70' Isco,, Casemiro, Modric; Vazquez, 70' Bale,, ...

Risultati Serie D 31^ giornata - la diretta live a partire da Domenica : Serie D live – Nel gruppo B continua il duello tra Como e Mantova. I lariani ospitano il Sondrio, i virgiliani ricevono il Darfo Boario; nel gruppo D, la Pergolettese ospita il Fiorenzuola; nel gruppo F, il Cesena è ospite della Vastese; nel gruppo I, il Bari riceve il Portici. QUI TUTTI I Risultati live Gruppo A SABATO Stresa Sportiva-Bra Borgaro-Inveruno domenica Chieri-Casale Dronero-Borgosesia Fezzanese-Lavagnese Milano ...

Giornata Mondiale Salute 2019 : Domenica 7 aprile : La Giornata Mondiale della Salute 2019 si celebre domenica 7 aprile. Quest'anno il tema scelto dall'Organizzazione Mondiale della Salute è Movimento

Domenica di incidenti stradali : diversi i feriti - ma non gravi Aosta - Il 118 è intervenuto - nell'arco della giornata - a Montjovet - sull'... : Quattro incidenti stradali, fortunatamente non gravi, hanno caratterizzato una Domenica di bel tempo in Valle. Il 118 è intervenuto, la prima volta, sulla Statale 26 a Montjovet , attorno alle 6.45, ...

Frecce Tricolori : Domenica 17 Marzo sorvolo su Roma per il 158° Anniversario della giornata dell’Unità Nazionale : domenica 17 Marzo, i velivoli della Pattuglia Acrobatica Nazionale sorvoleranno la città di Roma per il tradizionale passaggio tricolore sull’Altare della Patria ad apertura delle celebrazioni ufficiali per il Giorno dell’Unità Nazionale, della Costituzione, dell’Inno e della Bandiera. Il sorvolo, previsto poco dopo le ore 10, onorerà il momento simbolicamente più alto delle celebrazioni, ovvero la deposizione da parte del Presidente ...

Giornata verde - Domenica 17 marzo dalle 10 alle 17 blocco totale : ... acconciature per bambini e piccola dimostrazione di massaggi; esibizione di Kendo di una scuola di arti marziali; esibizione di una scuola di ballo; spettacoli di artisti di strada; aperitivo e ...

Roma : Domenica torna #ViaLibera - giornata dedicata a pedoni e ciclisti : Roma – torna domenica 24 marzo l’iniziativa #ViaLibera, un circuito ciclopedonale di 15 km che per un’intera giornata (dalle 10 alle 18) sarà dedicato a pedoni e ciclisti. Si tratta della terza edizione, che tra l’altro coincide con la quinta domenica ecologica. Tra le strade interessate: via Cola di Rienzo, via Tiburtina (San Lorenzo), via dei Fori Imperiali, via del Corso, via XX Settembre, piazza Venezia, viale Manzoni ...