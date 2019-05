Domenica a Roma ‘Corri Bravetta’ | possibili deviazioni o brevi stop per autobus

Meteo Roma - nel weekend torna l’inverno : sabato forti temporali - Domenica temperature in picchiata : Meteo Roma – Dopo i temporali pomeridiani che hanno compromesso la Festa del Lavoro, oggi su Roma splende un tiepido sole e il clima è tornato a tutti gli effetti primaverile ma la situazione cambierà nuovamente nel weekend. Già domani, Venerdì 3 Maggio, il cielo della Capitale si oscurerà per la presenza di nubi da cui potrà scaturire anche qualche debole pioggia. Le correnti diventeranno meridionali, con uno scirocco che si rinforzerà ...

Concerto Primo Maggio 2019 Roma - ci sarà anche Mara Venier : l'annuncio a Domenica In : FUNWEEK.IT - Potrebbe esserci un'incursione a sorpresa sul palco del Concerto del Primo Maggio 2019 a Roma dopo la promessa strappata da Ambra Angiolini a Mara Venier nell'ultima puntata di Domenica ...

Pablo Daniel Osvaldo a Domenica In : chi è l’ex calciatore della Roma : Pablo Daniel Osvaldo a Domenica in: chi è l’ex calciatore della Roma Pablo Daniel Osvaldo, ex attaccante di calcio, sarà uno degli ospiti della prossima puntata di Domenica in. Oltre a lui, come ospiti di Mara Venier, ci saranno: Ambra Angiolini, Giancarlo Giannini, Cesare Bocci e Rita Dalla Chiesa. Tutti, nel corso delle interviste, parleranno della loro vita privata e della loro carriera. In diretta dagli studi “Fabrizio ...

Meteo - il colpo di coda dell’inverno flagella la Domenica delle Palme sull’Italia : furiosa grandinata imbianca Roma [FOTO e VIDEO] : Meteo – Forte maltempo su gran parte d’Italia in questa Domenica delle Palme condizionata dal colpo di coda dell’inverno: le temperature sono crollate su valori tipicamente invernali e la neve è caduta fino a bassa quota tra Lombardia, Liguria, Emilia e Toscana. Al Centro/Sud, i temporali hanno provocato forti grandinate: la più intensa ha colpito nel pomeriggio la zona Sud di Roma e il suo litorale, paralizzando ...

Domenica Live ritorna in onda dagli studi di Cinecittà a Roma : Nella puntata del 14 aprile 2019 di Domenica Live i telespettatori dall'occhio più attento avranno notato la differenza scenografica rispetto allo studio che sono abituati a vedere solitamente la Domenica pomeriggio su Canale 5.Il programma festivo della rete ammiraglia Mediaset nato dalle ceneri di Domenica cinque nel 2012 infatti oggi va in onda dagli studi di Cinecittà di Roma. Per la prima volta a distanza di 6 anni dall'edizione che ...

Meteo - colpo di coda dell’Inverno sul weekend della Domenica delle Palme : tornado a Roma e nel Salento - freddo e grandinate [FOTO] : Meteo – Italia colpita dal colpo di coda dell’Inverno nel weekend della Domenica delle Palme: già nella giornata di Sabato si sono verificati numerosi fenomeni estremi con forti piogge, grandinate, temporali e persino due tornado, uno a Marina di Mancaversa nel Salento, e un altro a Roma (vedi foto scorrendo la gallery in alto a corredo dell’articolo). Proprio Roma è stata colpita dal maltempo nel giorno della Formula E e di ...

Mara Venier - 'l'umile casetta' nel centro di Roma : ecco com'è il gioiellino di Miss Domenica In : 'Non mi abituo mai a queste meraviglie'. Mara Venier sceglie Instagram per mostrare ai fan il panorama mozzafiato sul centro di Roma che si gode della sua ' umile casetta ' nella Capitale. La ...

Meteo Roma - tra piogge e schiarite. I dettagli per il weekend della Domenica delle Palme : Meteo Roma – Piove a tratti anche oggi sulla Capitale, con una continua alternanza tra schiarite e annuvolamenti. Ma Aprile si conferma un mese umido e piovoso per Roma, dove dall’inizio del mese è caduta più pioggia rispetto a quanto non aveva piovuto nei due mesi precedenti. L’accumulo pluviometrico mensile capitolino degli ultimi undici giorni, infatti, ha superato i 35mm di pioggia, mentre nel bimestre Febbraio-Marzo erano ...

Maratona Roma 2019 oggi in tv (Domenica 7 aprile) : orario d’inizio e su che canale vederla : Si svolgerà nella giornata di oggi la XXV Maratona Internazionale di Roma, uno degli eventi più attesi dagli appassionati delle corse su lunghe distanze. L’appuntamento ha assunto nelle ultime edizioni un carattere sempre più internazionale e quest’anno saranno quasi un terzo gli stranieri presenti alla partenza collocata in via dei Fori Imperiali. La manifestazione è organizzata dalla FIDAL e da Roma Capitale e presenterà un ...

Atletica - Daniele Meucci : “Sono pronto per una grande maratona Domenica a Roma” : Daniele Meucci, bloccato in Africa a meno di due giorni dalla maratona di Roma, ha rilasciato al “Corriere dello Sport“, quotidiano sportivo romano per eccellenza, una lunga intervista nel quale ha parlato della preparazione in vista della gara: “Sono ancora qui in Namibia e mi hanno già cancellato due voli di rientro in Italia, ma non mi lamento perché sull’altopiano ho corso tanto e sono pronto per una grande maratona ...

Domenica la XXV Maratona Internazionale di Roma. Giomi - presidente Fidal : 'Dobbiamo raddoppiare i numeri' : Il Colosseo sarà il protagonista di questo evento, con i Fori Imperiali fino alla Basilica di San Pietro, dove i runners di tutto il mondo verranno ricordati anche da Papa Francesco. Il percorso ...

Domenica via a 25esima Maratona di Roma : 10.000 corridori iscritti : Roma – L’attesa e’ finita: si correra’ Domenica la 25esima edizione della Maratona di Roma, che quest’anno vede al via 10mila runner provenienti dall’Italia e da altri 88 Paesi. La partenza sara’ alle 8.35 da via dei Fori Imperiali (preceduta dalla partenza della gara riservata ai disabili, alle 8.30) per un tracciato di 42,195 chilometri che si snodera’ lungo le strade della Capitale per fare ...